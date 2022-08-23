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Жительница Новосибирска нашла сына спустя 36 лет и забрала его под опеку

Сегодня, 16:45
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска Лариса Н. оформила опеку над 36-летним сыном, которого нашла спустя многие годы – она думала, что он умер после рождения.

Женщина забеременела в 16 лет, а ребенок родился уже на 8 месяце – отец девушки забрал его и сказал, что тот умер. Однако ситуация повернулась так, что оказалось, мальчик был жив и вырос в детском доме. 

Повзрослев, мужчина начал искать родную мать, но была ошибка в фамилии, а также он был недееспособным из-за плохого состояния здоровья.

В феврале 2022 года произошло чудо – женщина, которая почти подходит по фамилии, признала в нем потерянного сына, а затем это подтвердилось и благодаря ДНК-тесту, пишет КП-Новосибирск.

В настоящее время мужчина живут в интернате города Болотное Новосибирской области, но в скором времени переедет к родной семье, потому что его найденная мать собрала документы и оформила опеку.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирская область#Дети#Новосибирск#Ребенок
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