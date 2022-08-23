Повзрослев, мужчина начал искать родную мать, но была ошибка в фамилии, а также он был недееспособным из-за плохого состояния здоровья.



В феврале 2022 года произошло чудо – женщина, которая почти подходит по фамилии, признала в нем потерянного сына, а затем это подтвердилось и благодаря ДНК-тесту, пишет КП-Новосибирск.



В настоящее время мужчина живут в интернате города Болотное Новосибирской области, но в скором времени переедет к родной семье, потому что его найденная мать собрала документы и оформила опеку.