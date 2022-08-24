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Агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину в Новосибирске

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
Молодая женщина попала в больницу после драки с бомжом у неё дома в Новосибирске. Об этом инциденте узнали в ГУ МВД по региону.
Сюжет
Драка

Полицейские рассказали, что 33-летняя сибирячка вызвала скорую 7 августа. На неё напал с кулаками бездомный, с которым она общалась некоторое время.

«Мы пока не знаем, что у неё было общего с этим мужчиной. Есть такие люди, которые приглашают к себе незнакомцев, вероятно, из жалости. Сейчас женщина в больнице и выяснить смогли только, что между ними произошла ссора. Также узнали где он может находится и его задержали по горячим следам», - уточнили Atas.info в пресс-службе ведомства.

Неадекватным бомжом оказался 28-летний парень, которого уже судили за кражу. Его арестовали. 

 

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#Алина Шефер#Происшествия#Драка#Новосибирская область#Новосибирск
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