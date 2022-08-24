Агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину в Новосибирске

Полицейские рассказали, что 33-летняя сибирячка вызвала скорую 7 августа. На неё напал с кулаками бездомный, с которым она общалась некоторое время.
«Мы пока не знаем, что у неё было общего с этим мужчиной. Есть такие люди, которые приглашают к себе незнакомцев, вероятно, из жалости. Сейчас женщина в больнице и выяснить смогли только, что между ними произошла ссора. Также узнали где он может находится и его задержали по горячим следам», - уточнили Atas.info в пресс-службе ведомства.
Неадекватным бомжом оказался 28-летний парень, которого уже судили за кражу. Его арестовали.