Агрессивный бомж избил 33-летнюю женщину в Новосибирске

Молодая женщина попала в больницу после драки с бомжом у неё дома в Новосибирске. Об этом инциденте узнали в ГУ МВД по региону.

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Полицейские рассказали, что 33-летняя сибирячка вызвала скорую 7 августа. На неё напал с кулаками бездомный, с которым она общалась некоторое время. «Мы пока не знаем, что у неё было общего с этим мужчиной. Есть такие люди, которые приглашают к себе незнакомцев, вероятно, из жалости. Сейчас женщина в больнице и выяснить смогли только, что между ними произошла ссора. Также узнали где он может находится и его задержали по горячим следам», - уточнили Atas.info в пресс-службе ведомства. Неадекватным бомжом оказался 28-летний парень, которого уже судили за кражу. Его арестовали. Читайте также: Плотские утехи: бомжи мастурбировали у школы в Новосибирске Мужчина лишился машины после пьянства с бомжом в Новосибирске В Новосибирске поймали бомжа, укравшего 12 велосипедов