Бабье лето начнется с +30 градусов в Новосибирске

По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября.
В сервисе «Mail.Погода» прогнозируют почти такую же жару на 2 сентября, но вечером могут выпасть осадки. При этом теплая погода может совмещаться с дождями в первую декаду месяца, а в ночное время возможно похолодание до +12 градусов.
Стоит отметить, что день становится постепенно короче, поэтому стоит брать с собой к вечеру теплую одежду, иначе можно простудиться от холодной температуры.