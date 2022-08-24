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Бабье лето начнется с +30 градусов в Новосибирске

Сегодня, 17:01
Фото: 1MI
Синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. Информацию предоставили в интернет-сервисах погоды.
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Погода

По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября. 

В сервисе «Mail.Погода» прогнозируют почти такую же жару на 2 сентября, но вечером могут выпасть осадки. При этом теплая погода может совмещаться с дождями в первую декаду месяца, а в ночное время возможно похолодание до +12 градусов.

Стоит отметить, что день становится постепенно короче, поэтому стоит брать с собой к вечеру теплую одежду, иначе можно простудиться от холодной температуры.

#Александр Кондратьев#Общество#Погода#Осень
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