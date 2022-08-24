Детский сад не запрашивал деньги на асфальт, где погибла девочка в Новосибирске

Напомним, трагический случай произошел 18 августа на утренней прогулке в детском саду №280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте. Сотрудница детского сада анонимно сообщала «АиФ-Новосибирск», что якобы заведующая просила деньги на асфальт, но их не выделяли.