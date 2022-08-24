Детский сад не запрашивал деньги на асфальт, где погибла девочка в Новосибирске

Напомним, трагический случай произошел 18 августа на утренней прогулке в детском саду №280 в микрорайоне ОбьГЭС, это Советский район Новосибирска. По версии следствия, девочка, оставшись без надзора воспитателей, упала с самоката, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте. Сотрудница детского сада анонимно сообщала «АиФ-Новосибирск», что якобы заведующая просила деньги на асфальт, но их не выделяли.
В городской администрации уточнили изданию, что заведующая детским садом №280 уволилась за неделю до трагедии – её обязанности начала исполнять Шемякина Н.Е. С 1 июля по 18 августа была приемка образовательных организаций, как раз заведующей и было сделано замечание за плохой асфальт.
МКУ ОТ-НиРМТБУО был осуществлен осмотр территории, составлен сметный расчет, который 17 августа был направлен в учреждение. Выполнение работ запланировано в 2023 году.
Стоит отметить, что в 2017-2022 годах заявки МКДОУ д/с №280 о выделении лимитов бюджетных ассигнований на ремонт асфальтового покрытия территории здания в департамент образования мэрии города Новосибирска не поступали.