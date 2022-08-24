С 1 сентября в школах Новосибирской области будет введен ряд новшеств, связанных с патриотическим воспитанием школьников.
"Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага так же. Более того, у нас будут разговоры о важном, это тоже новая норма. Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, теми задачами, которые мы решаем, с ценностями, о которых нужно говорить", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".
Глава регионального Минобра подчеркнул, что каждая школа самостоятельно решает, как конкретно проводить тожественную церемонию, исходя из возможностей и погодных условий.
На покупку комплектов государственной символики для учреждений среднего профессионального образования и 880 школ Новосибирской области направлено около 26 млн. рублей, добавил Сергей Федорчук.
Ранее мы рассказывали о том, как законно получить выходной, чтобы отвести ребенка в школу 1 сентября.