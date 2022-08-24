atas.info
ГлавноеВсе новости

Гимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
Новый учебный год 1 сентября 2022 в Новосибирской области начнется с поднятия российского флага и исполнения национального гимна. На закупку патриотической символики направлено 26 млн рублей

С 1 сентября в школах Новосибирской области будет введен ряд новшеств, связанных с патриотическим воспитанием школьников.

"Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага так же. Более того, у нас будут разговоры о важном, это тоже новая норма. Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, теми задачами, которые мы решаем, с ценностями, о которых нужно говорить", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

Пасмурная погода ожидается 1 сентября 2022 года в Новосибирске
Узнать подробнее

Глава регионального Минобра подчеркнул, что каждая школа самостоятельно решает, как конкретно проводить тожественную церемонию, исходя из возможностей и погодных условий.

На покупку комплектов государственной символики для учреждений среднего профессионального образования и 880 школ Новосибирской области направлено около 26 млн. рублей, добавил Сергей Федорчук.

Ранее мы рассказывали о том, как законно получить выходной, чтобы отвести ребенка в школу 1 сентября.

Читайте также:
Учителя сдадут ПЦР-тесты на COVID-19 перед 1 сентября в НовосибирскеМногодетные семьи из Новосибирской области получат до 10 000 к 1 сентябряРейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
#Артем Шершнев#Образование#1 сентября#Сергей Федорчук#Школа#Учебный год#1 класс#Флаг#Гимн
Подпишитесь
Синоптик Вильфанд предрек заморозки до -3 в Новосибирской области
Сегодня, 10:45
Сибирячка из журнала MAXIM: красивые девушки не обязательно шлюхи
Сегодня, 12:43
Главного режиссера театра «Глобус» в Новосибирске уволили спустя 18 лет работы
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» уволился главный режиссер Алексей Крикливый. Он отработал на этом посту 18-лет.
Вчера, 20:36
Сотни людей стоят второй день в очереди за покупками в H&M в Новосибирске
Сегодня, 13:12
Вице-премьер РФ потребовал объяснить причину срыва сроков стройки ЛДС в Новосибирске
Вчера, 15:19