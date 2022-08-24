"Исполнение гимна станет обязательным в начале недели, поднятие флага так же. Более того, у нас будут разговоры о важном, это тоже новая норма. Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, теми задачами, которые мы решаем, с ценностями, о которых нужно говорить", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".