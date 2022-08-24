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Пенсионер попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске

Сегодня, 09:42
Фото: АСТ-54/ВК
Японская иномарка Daihatsu Charade сбила пенсионера, переходившего дорогу в зоне «зебры» в Новосибирске утром 24 августа. Фотографиями с места аварии поделились очевидцы в паблике «АСТ-54».

Пожилой мужчина попал под машину на улице Кропоткина, возле дома 112, к. 1. Он стоял на пешеходном переходе, когда на него наехал Daihatsu.

В ГИБДД Atas.info обещали позже сообщить подробности. Пока неизвестно, насколько сильно пострадал сибиряк.

В 2021 году 5270 водителей были лишены прав в Новосибирской области по информации ГИБДД региона. Это меньше, чем в 2020 году, когда без прав остались 6715 нарушителей ПДД. Из 5270 водителей, лишенных прав, постановления обжаловали 162 человека. По статистике новосибирские водители ездили аккуратнее, чем годом ранее: 6715 человек лишились прав в 2020 году. В целом по России, в 2021 году россияне были более аккуратны за рулем, и старались быстрее оплатить наложенные штрафы. 

Тем не менее пешеходы регулярно получают травмы и даже гибнут на дорогах Новосибирска. Проезжая часть остается местом повышенной опасности.

 

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Новосибирск#Автомобиль
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