Пенсионер попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске

В 2021 году 5270 водителей были лишены прав в Новосибирской области по информации ГИБДД региона. Это меньше, чем в 2020 году, когда без прав остались 6715 нарушителей ПДД. Из 5270 водителей, лишенных прав, постановления обжаловали 162 человека. По статистике новосибирские водители ездили аккуратнее, чем годом ранее: 6715 человек лишились прав в 2020 году. В целом по России, в 2021 году россияне были более аккуратны за рулем, и старались быстрее оплатить наложенные штрафы.