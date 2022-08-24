Почему Вьетнам стал Социалистической республикой?

Решающее значение для судьбы Вьетнама имело обращение за помощью к СССР. В 1949 году при активной поддержке последнего была образована Китайская Народная Республика. Вскоре после этого Хо Ши Мин тайно посетил Москву, где встретился со Сталиным и китайским лидером — Мао Цзэдуном. Советский Союз предоставил Вьетнаму полк дальнобойной артиллерии, грузовой транспорт, медикаменты. КНР должна была стать перевалочным пунктом для предоставления советской помощи. Китайцы также передавали Вьетнаму имевшееся у них советское оружие (артиллерию и стрелковое), предоставили военных советников, начали обучение вьетнамских офицеров. В свою очередь, еще более мощную военную помощь французам оказали американцы, которые с 1950 года поставили на поток передачу оружия и военной техники. Однако в 1953–1954 годах вьетнамцам удалось разбить французские войска в знаменитом сражении за Дьенбьенфу. Это сражение оказалось решающим, Франция понесла огромные потери в технике и живой силе, а также утратила часть мирового авторитета, что позволило вести с ней переговоры о мире.