«Пробка состоит практически из одних автобусов, а к ним добавляются еще и грузовые газели, которые тоже там стоят и все пытаются оттуда выехать», - рассказала Алина С.
Стоит отметить, что с остановки на площади Маркса не едет ни одного автобуса – они все встали в автомобильном заторе.
Водители в социальных сетях пишут, что уже устали от постоянных проблем на дорогах города. Один из них вызвал ДПС, чтобы они «урегулировали этот ад», но другой предположил, что они туда даже не смогут доехать.
Виновником огромной пробки является и очередной ремонт теплотрассы на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко – это потребовало сузить дорогу с четырех полос до одной.
В СГК прокомментировали Atas.info, что уже сегодня, 24 августа, выполнят все работы и передадут объект подрядчику для асфальтирования.