Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки ее производителями

Соответствующее письмо главе государства направила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она основывалась на предложении генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Об этом пишет rbc.ru.
В своем обращении вице-премьер просила поддержать идею о переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, а также исключить возможность выполнения нормативов утилизации мусора специально созданными ассоциациями. Абрамченко предлагает ввести ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сегодня нормативы утилизации упаковки равны 10–45%.
Глава РЭО в разговоре с РБК подчеркнул, что благодаря реформе удастся избежать неэффективного администрирования миллионов мелких компаний, которые используют упаковку. Под контроль возьмут порядка 2 500 производителей данной тары. Буцаев сказал, что такой подход заметно упростит работу механизма расширенной ответственности производителей и для надзорного органа, и для самих субъектов РОП.
Гендиректор Российского экологического оператора сообщил, что власти поддержали введение 100% нормативов утилизации для упаковки с 2025 года. Для адаптации к новым условиям бизнесу дали много времени. 2025 год является комфортным сроком. Кроме того, авторы нововведений учли текущую экономическую ситуацию. Удалось поставить окончательную точку в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Данный вариант исполнения обязанности товаропроизводителей по утилизации неэффективен. Исключение ассоциаций из механизма расширенной ответственности производителей позволит обелить его, а также избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, происходящей лишь по документам. На деле мусор выбрасывают на свалку, а не перерабатывают, резюмировал Буцаев.