Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки ее производителями

Гендиректор Российского экологического оператора сообщил, что власти поддержали введение 100% нормативов утилизации для упаковки с 2025 года. Для адаптации к новым условиям бизнесу дали много времени. 2025 год является комфортным сроком. Кроме того, авторы нововведений учли текущую экономическую ситуацию. Удалось поставить окончательную точку в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Данный вариант исполнения обязанности товаропроизводителей по утилизации неэффективен. Исключение ассоциаций из механизма расширенной ответственности производителей позволит обелить его, а также избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, происходящей лишь по документам. На деле мусор выбрасывают на свалку, а не перерабатывают, резюмировал Буцаев.