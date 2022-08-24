Сибирячка из журнала MAXIM: красивые девушки не обязательно шлюхи

— Еще в те годы, когда журнал Maxim набирал огромную популярность и не только за откровенные фото, но и за интересные статьи, мне один знакомый сказал — ты такая красивая и у тебя идеальная фигура, тебе точно надо в этот журнал. Я тогда смутилась, посчитав это пошлым и постыдным. Раньше я вообще стеснялась своего тела и своих форм. Моя первая откровенная фотосессия была в 28 лет. А до этого ни-ни!
— Настя, у вас двое детей. Как вам удается сохранять идеальные пропорции тела в 37 лет? Признайтесь, ложились под нож хирурга?
— Да. После лактации грудь, к сожалению, не обрела первоначальную форму и поэтому исправила имплантами. У меня 350 мл круглые. Сейчас размер груди — 75 С. Еще сделала ринопластику — убрала горбинку этой зимой в Стамбуле.
— Какие ваши части тела самые любимые?
— Конечно же, лицо. Ну и моя осиная талия и бедра. Я много сплю — 10-12 часов в сутки. Сон для меня важнее всего. Пью много воды. Не пью лимонады, напитки с красителями. Не ем жирную, жареную пищу. Слежу за калорийностью пищи, стараюсь не есть углеводы и сладкое. Ну и конечно же спорт, массажи, обертывания, спа, сауна, бассейн.
— Мужчины изобретательны в попытках познакомиться с вами?
— Ой, разные встречаются. К сожалению, у большинства отсутствует чувство юмора. Особенно бесят похабные слова и выражения, которые мужчины считают смешными — пущщщка, анаконда, в душ и без меня, пошли погуляем (в дождь и холод). А один написал — «пошла короночка, выпускаю питона. И прислал фото … члена.
— Хорошо. А какие мужские особи вам по нраву?
— Мне нравятся мужчины, которые не нарушают личных границ, уважают женщин, не считают их всех меркантильными. Те, которые проявляют знаки симпатии, могут общаться на разные темы, ведут интересный образ жизни, развиваются морально и духовно. Ну и конечно же, внешний вид. Нравится, когда мужчина ходит в спортивный зал, следит за питанием, посещает спа-салоны и салоны красоты. Ухаживает за ногтями и следит за стилем в одежде.
— В вашем личном архиве много откровенных фотографий. Кто важнее — модель или фотограф?
— Откровенные снимки есть, но немного. Может три- четыре фотосессии. Уверена, что фотограф. Он должен иметь видение. Чтобы были подчеркнуты женские изгибы, линии, детали. Пошлой наготой сейчас никого не удивишь.
— Настя, как ваш мужчина относится к тому, что вы опубликовали смелые фото в СМИ?
— А почему я должна спрашивать кого-то? Это же мое тело, мои фото, мое желание. Почему, чье то мнение должно быть важнее моего? Я считаю — каждый человек просто обязан уважать границы другого! А тем более, если это самый близкий человек, от которого ждешь только поддержку и одобрение. Если парень что то навязывает, читает морали, ограничивает — это какой то абьюз. И соответственно это уже не парень. Терпеть унижения и абьюз не должна ни одна девушка.
— Не мог не заметить ваши тату….
— Ой, ими полспины забито. Новые не хочу, не хочу так же на видном месте. Тату имеет свойство выцветать, я уже неоднократно корректировала. Если найду хорошего тату мастера добавила бы кое-что.
Анастасия Воеводина воспитывает двух дочерей. Старшей 14 лет, второй шесть. Ранее Настя сыграла в одном фильме с сыном легендарного Спартака Мишулина — Тимуром Еремеевым и была участницей телешоу «Давай поженимся».
— С отцом моей первой дочери было все по молодости и глупо. Встречались недолго. Расстались. А через два месяца я узнала, что беременна. Мы снова встретились, пообщались, стали жить вместе и решили быть семьей. Но разногласия, которые уже сложились, не дали нам построить нормальные отношения. К тому же он был ревнив. Стал подозревать, что будущий ребенок не его. Потребовал провести ДНК, и я с ним рассталась. Это не нормально, когда в семье нет доверия. Я была уверена, что ребенок от него, — говорит Анастасия Воеводина.
С отцом второй дочки у Насти тоже не сложилось — разлучили разница в возрасте и расстояние. У него коттедж под Новосибирском, а у нее квартира и школа рядом, в которой учится дочь.
— Мы так и не пришли к согласию. А отношения на расстоянии не для меня. Семья есть семья, и люди должны жить вместе, а не видеться только по выходным. Ну и как мужчина он не совсем мне подходил. Разные жизненные и семейные ценности.
По условиям журнала Maxim, после окончания читательского голосования 100 девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотокастинг. По его итогам будут выбраны 10 финалисток — главных претенденток на победу.
Затем состоится финал конкурса. Из той десятки жюри выберет победительницу, которая получит корону, подарки от спонсоров и станет героиней обложки журнала.
А в 2019 году Настя приняла участие в конкурсе красоты Miss Russian Diva TopModel. Девушка привезла домой корону и титул Diva Shine.