Сибирячка из журнала MAXIM: красивые девушки не обязательно шлюхи

— С отцом моей первой дочери было все по молодости и глупо. Встречались недолго. Расстались. А через два месяца я узнала, что беременна. Мы снова встретились, пообщались, стали жить вместе и решили быть семьей. Но разногласия, которые уже сложились, не дали нам построить нормальные отношения. К тому же он был ревнив. Стал подозревать, что будущий ребенок не его. Потребовал провести ДНК, и я с ним рассталась. Это не нормально, когда в семье нет доверия. Я была уверена, что ребенок от него, — говорит Анастасия Воеводина.