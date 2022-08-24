Специалист рассказала об угрозе, которую лесные пожары несут здоровью граждан

Как рассказала завотделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы (РКБ) Светлана Малиновская, из-за масштабного попадания в атмосферу продуктов горения больше всего страдает бронхолегочная система. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
По ее словам, в смоге содержатся двуокись углерода, оксиды азота, а также частицы сажи, золы, пепла и смолы. Диоксид серы и соли свинца всасываются через ворсинки бронхолегочной системы и слизистой носа, оказывая токсическое воздействие на весь организм. Особенно вреден смог для маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин, подчеркнула врач.
Малиновская отметила, что негативные воздействия на организм можно существенно уменьшить, если сократить время пребывания на улице во время смога, а окна завесить влажной тканью для предотвращения попадания в жилище загрязненного воздуха. Она также напомнила о необходимости чаще проводить уборку и по возможности использовать кондиционер с увлажнителем воздуха.