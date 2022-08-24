Специалист рассказала об угрозе, которую лесные пожары несут здоровью граждан

Малиновская отметила, что негативные воздействия на организм можно существенно уменьшить, если сократить время пребывания на улице во время смога, а окна завесить влажной тканью для предотвращения попадания в жилище загрязненного воздуха. Она также напомнила о необходимости чаще проводить уборку и по возможности использовать кондиционер с увлажнителем воздуха.