Уголовник пырнул ножом в живот случайного прохожего в Новосибирске

Ранее, 20 ударов ножом нанесла собственной матери 15-летняя девушка в Бердске 30 июля 2022 года. Женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась. Другая громкая история убийства 17-летней девушки 27-летним мигрантом в Новосибирске прогремела на всю Россию. Мужчина из ревности нанес своей возлюбленной 14 ударов ножом.