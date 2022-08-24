Уголовник пырнул ножом в живот случайного прохожего в Новосибирске

По данным ГУ МВД города, инцидент произошел днем 16 августа на улице Дуси Ковальчук. Пострадавший сибиряк столкнулся плечом к плечу с прохожим и между ними из-за этого завязалась ссора. Незнакомец вынул из кармана нож и вонзил его в живот обидчику.
Через несколько часов полицейские нашли агрессора и задержали. Им оказался 28-летний житель Дзержинского района, который ранее был судим за грабеж.
Кстати, только вчера Новосибирск потрясла история, когда посетитель шиномонтажной мастерской 12 раз ударил ножом сотрудника.
Ранее, 20 ударов ножом нанесла собственной матери 15-летняя девушка в Бердске 30 июля 2022 года. Женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась. Другая громкая история убийства 17-летней девушки 27-летним мигрантом в Новосибирске прогремела на всю Россию. Мужчина из ревности нанес своей возлюбленной 14 ударов ножом.