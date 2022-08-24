Узнала мужа среди мертвых тел на видео ВСУ жительница Новосибирска

Даниил родился 20 февраля 1997 года. Учился в школе № 5 города Карасук. После окончания девяти классов поступил в Политехнический лицей на «машиниста электровоза». Затем парня призвали в армию. В октября прошлого года Даниил подписал контракт, а в конце февраля оказался на территории Донбасса. Служил разведчиком-сапером.
На похороны Даниила в Карасук приехали его бывшие сослуживцы из Новосибирска. «Также очень помогло братство десантников из Карасука — нашли берет для мужа очень быстро, Помогли с перевозкой с деньгами, спасибо им огромное и низкий поклон. Они все как братья и не оставили меня в беде. Поддерживают по сей день. Сослуживцы перевели деньги, на кладбище поставили ему столик и скамейку, а также ангела на могилу моего мужа. Выплаты заставили оформлять сразу, когда везли моего мужа, что не очень было удобно и не до этого. Организацией похорон и поиском места на кладбище занимались сами я и свекровь. Военкомату отдали только чеки», — рассказывает Василина Дикая.
По словам молодой женщины, о гибели мужа она узнала из YouTube — видео выложили ВСУ 2 мая, а погиб Даниил 30 апреля.
— Я сразу узнала своего мужа и одноклассника с моей родины села Ярково, который лежал вместе с ним. Они звонили мне последний раз 28 апреля. Тогда Даниил сказал, что очень меня любит и сожалеет, что я не беременная. Он очень хотел ребёнка, но у меня был выкидыш в 2021 году. А 7 мая мне позвонили его друзья из Карасука и сказали, что мой муж погиб… Я тогда была в шоке.
Не поверила, думала сплетни, так как мне из части никто не звонил. Но затем мне отправили видео из YouTube, где Даниил лежит с другими парнями в одном ряду. Я сразу начала звонить в часть. Мне сказали, что он числится как без вести пропавший. Я сходила с ума! Надеялась, что раны, которые были на моем супруге, не смертельные. Думала, просто без сознания лежит, но увы.
Время шло, я ездила в часть с остальными родственниками парней, которые погибли вместе Даниилом. Командиры говорили, что там идут сильные бои, и они не могут подобраться к месту гибели. В июне украинцы выложили второе видео. Среди семи тел был мой Даниил — я его сразу узнала. Получается, что целый месяц наши парни лежали на поле боя. Было сказано, что тела передадут в Днепропетровск для дальнейшего обмена между ВСУ и РФ. После этого стали хоронить первых парней, а моего все не было. Уже не знала, что и думать. Везде бегала, жаловалась на бездействие воинской части и других органов. Обратилась даже к Шойгу и Москальковой. И только тогда мне позвонили из части и сообщили, что начали поиски в ростовском морге, где, как оказалось, и лежал все эти месяцы мой Даниил. Я передавала в морг его личные вещи, чтобы взяли анализы для ДНК. В итоге, он нашелся и тело привезли домой. Получается, что с июня месяца мой супруг пролежал в морге Ростова.
Даниил появился в жизни Василины в конце 2020 года. Она выписалась из больницы после тяжелой операции и была в депрессии.
— Мы познакомились по Интернету. Он тогда работал в ресторане Avocado Queen в Новосибирске. Ни о какой армии мы ещё тогда и не думали. В период моей реабилитации, Даниил мне звонил, писал, очень поддерживал и помогал. Затем предложил мне съехаться и жить вместе, а я тогда не работала — училась в медицинском училище и жила в селе Ярково.
Мы искали квартиру, все варианты с ним перебирали. Как-то Даниил получил зарплату тысяч 12. На эти деньги должны были снять жилье, но нас обманули. Я плакала и думала, что жить с ним вместе уже не судьба. Но он сказал, что все найдёт, разберётся и мы будем жить вместе. А через полторы недели мы уже жили в доме на улице Виктора Уса в Новосибирске. Завели кошку и жили душа в душу. Даниил работал в ресторане, а я писала диплом. Затем он сделал мне предложение. Сказал, что больше никого искать не собирается и хочет, чтобы я стала его женой. Решил, что пойдёт в армию служить. В спецназ. Все родные его поддержали. Он начал заниматься спортом, худеть. После в кругу семьи сыграли свадьбу. В октябре муж пошёл служить. Говорил, что ему очень нравится в армии, что парни с ним хорошие. В феврале я начала его собирать в командировку. Я купила ему серебряный крестик и отдала с собой. Он мне писал, что очень скучает, любит и хочет детей. Мы оба очень хотели детей, но у нас не получалось забеременеть после выкидыша.
Даниил мне звонил по возможности. 28 апреля он мне сказал, что вместе с ним служит мой одноклассник Рустам. Что у них все хорошо, питаются хорошо и скоро вернутся. Тогда Даниил попросил, чтобы я нашла родственников Рустама и передала им, что с ним тоже все хорошо. Я вышла на связь с сестрой Рустама. Мы стали общаться. А 6 мая она мне говорит, что давно наши парни не звонили. Мы тогда и не знали, что они уже погибли 30 апреля.
Причина смерти Даниила Дикого — острая массивная кровопотеря головного мозга, открытая рана других областей головы, травмы органов грудной клетки в сочетании с травами органов брюшной полости и таза. Его группа попала в засаду. Даниил первым заметил, что неонацисты начинают наступление, но их уже окружили. Из всей группы остались живы лишь трое парней и командир.