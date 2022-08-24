Узнала мужа среди мертвых тел на видео ВСУ жительница Новосибирска

Мы искали квартиру, все варианты с ним перебирали. Как-то Даниил получил зарплату тысяч 12. На эти деньги должны были снять жилье, но нас обманули. Я плакала и думала, что жить с ним вместе уже не судьба. Но он сказал, что все найдёт, разберётся и мы будем жить вместе. А через полторы недели мы уже жили в доме на улице Виктора Уса в Новосибирске. Завели кошку и жили душа в душу. Даниил работал в ресторане, а я писала диплом. Затем он сделал мне предложение. Сказал, что больше никого искать не собирается и хочет, чтобы я стала его женой. Решил, что пойдёт в армию служить. В спецназ. Все родные его поддержали. Он начал заниматься спортом, худеть. После в кругу семьи сыграли свадьбу. В октябре муж пошёл служить. Говорил, что ему очень нравится в армии, что парни с ним хорошие. В феврале я начала его собирать в командировку. Я купила ему серебряный крестик и отдала с собой. Он мне писал, что очень скучает, любит и хочет детей. Мы оба очень хотели детей, но у нас не получалось забеременеть после выкидыша.