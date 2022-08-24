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Власти Хабаровского края заявили о строительстве домостроительного комбината

Сегодня, 18:51
Фото: pxhere.com
По данным регионального министерства экономического развития, на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» предусмотрено возведение домостроительного комбината по выпуску железобетонных изделий, используемых в жилищном строительстве.

Как сообщает transsibinfo.com, согласно проекту, комбинат, на котором будет работать около 150 человек, обеспечит строителей железобетонными изделиями, что позволит возводить до 128 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.

Строительство комбината обойдется в сумму свыше 430 миллионов рублей, а предприятие после его ввода в строй войдет в промышленно-строительный кластер.

Ведомство уже сообщило о заключении договоров аренды земельного участка и генподряда. Согласно другому договору, для нового производства будет поставлено основное технологическое оборудование. Сейчас разрабатывается проектная документация.

Прежде всего, изделия предприятия пойдут на возведение микрорайона Вершины из трех кварталов площадью 69 гектаров, появление которого предусматривает комплексная застройка территории микрорайона Ореховая Сопка в Хабаровске.

Там появятся жилые дома разной этажности. Их общая площадь превысит 484 тысячи квадратных метров. Социальная инфраструктура микрорайона будет состоять из четырех детсадов, двух общеобразовательных школ и детской поликлиники.

Напомним, благодаря режимам ТОР и СПВ их резиденты получают налоговые и административные преференции, позволяющие инвесторам экономить от 20 до 30 процентов от стоимости проекта за 10 лет.

#Светлана Павлова
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