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Водитель скорой получил 3 года поселения за смерть 7-летней девочки в Новосибирске

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
В Новосибирске суд приговорил к трем годам в колонии-поселение водителя скорой помощи, который насмерть сбил 7-летнюю девочку на тротуаре. Информацию предоставила старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.
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Суд

Суд также лишил мужчину права управлять транспортом на два года и шесть месяцев. Он еще будет обязан заплатить родителям погибшего ребенка 1,5 млн рублей морального вреда и более 66 тысяч рублей материального вреда. 

Напомним, что трагедия произошла в октябре 2021 года возле жилого дома по улице Трикотажной, 56. Карета скорой помощи приехала на вызов, а затем 50-летний водитель начал двигаться задних ходом и случайно наехал на маленькую девочку, которая шла по тротуару. 

Водитель сначала частично признал вину, раскаялся и принес извинения отцу погибшей.

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