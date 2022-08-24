Водитель скорой получил 3 года поселения за смерть 7-летней девочки в Новосибирске

Суд также лишил мужчину права управлять транспортом на два года и шесть месяцев. Он еще будет обязан заплатить родителям погибшего ребенка 1,5 млн рублей морального вреда и более 66 тысяч рублей материального вреда.
Напомним, что трагедия произошла в октябре 2021 года возле жилого дома по улице Трикотажной, 56. Карета скорой помощи приехала на вызов, а затем 50-летний водитель начал двигаться задних ходом и случайно наехал на маленькую девочку, которая шла по тротуару.
Водитель сначала частично признал вину, раскаялся и принес извинения отцу погибшей.