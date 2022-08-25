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Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС

Сегодня, 20:27
Фото: Александр Кондратьев
В ответ на слова губернатора Новосибирской области о любви к местным брендам московский телеведущий заметил, что костюм Андрея Травникова пошит явно не на местной фабрике

Словесная пикировка между ведущими церемонии вручения "Народной премии НГС" и губернатором Новосибирской области произошла на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета. "Я пользуюсь многими местными брендами", - сказал Андрей Травников на вопрос телеведущего Андрея Малахова. Рассказ главы региона о любви к продукции под брендом "Ирмень" и увлечении беговыми лыжами был прерван замечанием Малахова, что дорогой костюм Травникова произведен не на СИНАРе. "Оттуда тоже есть", - парировал со смехом губернатор.

Певица Пелагея, которая выступала соведущей, в свою очередь заметила, что в Новосибирске беда с уборкой снега, что было проиллюстрировано фотографиями гигантских сугробов. В ответ Травников не преминул сделать выпад в сторону мэра Анатолия Локтя, заметив, что зимой на городских улицах можно устраивать тренировки по бобслею.

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