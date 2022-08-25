Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС

Словесная пикировка между ведущими церемонии вручения "Народной премии НГС" и губернатором Новосибирской области произошла на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета. "Я пользуюсь многими местными брендами", - сказал Андрей Травников на вопрос телеведущего Андрея Малахова. Рассказ главы региона о любви к продукции под брендом "Ирмень" и увлечении беговыми лыжами был прерван замечанием Малахова, что дорогой костюм Травникова произведен не на СИНАРе. "Оттуда тоже есть", - парировал со смехом губернатор.