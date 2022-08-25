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"Чего разнылись"? Новосибирцы второй день стоят в пробке на ул. Сибиряков-Гвардейцев

Сегодня, 16:36
Фото: atas.info

Жители Новосибирска второй день стоят в пробке на Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске уже второй день образуется автомобильная пробка из-за ремонта трубопровода на перекрестке – люди в бешенстве. Atas.info выяснил у горожан, что они думают об этой ситуации.
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Напомним, что одну часть магистральной улицы Сибиряков-Гвардейцев сузили до одной полосы еще позавчера для ремонта трубопровода. Энергетики из Сибирской генерирующей компании (СГК) обещали, что ремонт закончат за два дня и дальше передадут объект подрядчику для асфальтирования, но пробка так никуда и не исчезла. 

«Асфальт укладывают, поэтому не знаю, что там все разнылись. Для меня самое важное, чтобы покрытие нормально положили, а два-три дня я могу пережить. Всегда удивляюсь с людей, они что, не могут зайти в карту и посмотреть ситуацию на дороге», - сказал Сергей Б.

При этом в социальных сетях люди действительно озлоблены на городскую власть и Сибирскую генерирующую компанию из-за того, что ремонт был начат в конце августа, когда в город возвращается много автомобилей. Некоторые даже признаются, что нарушают правила дорожного движения, чтобы быстрее объехать эту пробку.

В СГК рассказали Atas.info, что дорогу уже закатали черновым асфальтом, чтобы быстрее возобновить движение машин. В выходные дни подрядчик выполнит благоустройство в окончательном виде с проектным асфальтом. Для этого снова потребуется временное сужение проезжей части, но на гораздо меньшее количество полос. 

 

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