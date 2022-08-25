"Чего разнылись"? Новосибирцы второй день стоят в пробке на ул. Сибиряков-Гвардейцев

«Асфальт укладывают, поэтому не знаю, что там все разнылись. Для меня самое важное, чтобы покрытие нормально положили, а два-три дня я могу пережить. Всегда удивляюсь с людей, они что, не могут зайти в карту и посмотреть ситуацию на дороге», - сказал Сергей Б.