Ранее в правительстве области сообщали, что больницу возведут до конца 2022 года. Строительством объекта занимается ООО «Проекты развития 2».
Это будет инфекционная клиника на 504 места за 5 млрд. рублей. В комплексе разместят шесть отделений, включая реанимацию и лаборатории. Также участок оснастят вертолетной площадкой для экстренного приема и оказания помощи пациентам из районов.
Как рассказал председатель совета директоров холдинга «К1» Дмитрий Колосов, на строительство подписан контракт с властями региона. Приблизительные сроки возведения объекта - 10 месяцев.