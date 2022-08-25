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Инфекционную больницу за 5 млрд. рублей достроят только в 2023 году под Новосибирском

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
Инфекционную больницу построят не раньше 2023 года в поселке Садовый под Новосибирском. Об этом заявил ТАСС глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Ранее в правительстве области сообщали, что больницу возведут до конца 2022 года. Строительством объекта занимается ООО «Проекты развития 2».

Это будет инфекционная клиника на 504 места за 5 млрд. рублей. В комплексе разместят шесть отделений, включая реанимацию и лаборатории. Также участок оснастят вертолетной площадкой для экстренного приема и оказания помощи пациентам из районов.

Как рассказал председатель совета директоров холдинга «К1» Дмитрий Колосов, на строительство подписан контракт с властями региона. Приблизительные сроки возведения объекта - 10 месяцев. 

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#Алина Шефер#Здравоохранение#Больница#Строительство#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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