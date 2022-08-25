Маму редактора новосибирского паблика «АСТ-54» спасла молодая пара на Алтае

«Она поехала отдыхать на Алтай и в Онгудайском районе познакомилась с молодой семейной парой. В какой-то момент ей стало плохо, и после двух вызовов скорой помощи, её брат поехал за ней, чтобы отвезти маму обратно в Новосибирск», - написал редактор.
Помощь родственника в доставки автомобиля не понадобилась, потому что некие Елена и Алексей сложили все брошенные вещи с палаткой в автомобиль женщины, зарядили аккумулятор и бескорыстно пригнали его в город прямо к дому.
Всё это произошло несмотря на то, что они были знакомы всего один день.