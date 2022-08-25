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Маму редактора новосибирского паблика «АСТ-54» спасла молодая пара на Алтае

Сегодня, 15:34
Фото: atas.info
Редактор паблика «АСТ-54» рассказал историю, как его маму спасли во время отдыха на Алтае неравнодушные люди – они доставили её автомобиль в Новосибирск.

«Она поехала отдыхать на Алтай и в Онгудайском районе познакомилась с молодой семейной парой. В какой-то момент ей стало плохо, и после двух вызовов скорой помощи, её брат поехал за ней, чтобы отвезти маму обратно в Новосибирск», - написал редактор.

Помощь родственника в доставки автомобиля не понадобилась, потому что некие Елена и Алексей сложили все брошенные вещи с палаткой в автомобиль женщины, зарядили аккумулятор и бескорыстно пригнали его в город прямо к дому.

Всё это произошло несмотря на то, что они были знакомы всего один день. 

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