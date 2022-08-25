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Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году

Сегодня, 16:33
Фото: Оксана Усова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 августа 2022 года подписал постановление о выплатах матерям-героиням. На это звание, по всем критериям властей, претендует знаменитая, признанная эталоном мама 10 погодок из Новосибирска Оксана Усова.

«Пока по этому поводу мне никто не звонил, детально не сообщал, но разговоры были на тему звания. Его введут только с января 2023 года, и вроде как, наша семья подпадает в критерии. Знаю только, что детям должно быть от 1 года, чтобы все были живы и рождены мною, а не усыновлены. Будем надеется и ждать. Надеюсь, что с оформлением не загоняют», - рассказала Atas.info уже 10 раз мама Оксана.

На сайте правительства РФ отмечается, что на выплату от 100 до 500 тыс. рублей могут рассчитывать кавалеры ордена «Родительская слава». К ним относятся родители, воспитывающие 7 и более детей. 

А матери-героини получат 1 млн рублей. Звание присваивают женщинам, родившим 10 и более детей. К этой категории относится новосибирская мама Оксана Усова.

 

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