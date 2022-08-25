«Пока по этому поводу мне никто не звонил, детально не сообщал, но разговоры были на тему звания. Его введут только с января 2023 года, и вроде как, наша семья подпадает в критерии. Знаю только, что детям должно быть от 1 года, чтобы все были живы и рождены мною, а не усыновлены. Будем надеется и ждать. Надеюсь, что с оформлением не загоняют», - рассказала Atas.info уже 10 раз мама Оксана.