Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС

Г-жа Пурнима Ананд отметила, что Россия сегодня – та страна, в которой наблюдается существенный экономический рост и происходят важнейшие экономические процессы. «Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнёра. Авторитет организации БРИКС растёт с учётом разворачивающегося кризиса на Украине, и это задаёт тон тому, что сегодня происходит в мире. Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью. Ваш потенциал в сфере сельского хозяйства, медицины, вирусологии, разработки вакцин, образования и науки особенно интересен Индии».