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Новосибирский психотерапевт рассказал о психозе и зависимости от мухоморов

Сегодня, 15:48
Фото: Википедия
В Новосибирске объявились нелегальные торговцы мухоморами, которые убеждают людей в их целительных свойствах. А какие на самом деле последствия несут для здоровья ядовитые грибы рассказал психотерапевт Игорь Лях.

По словам специалиста, опаснее всего в мухоморах иботеновая кислота. При длительном употреблении гриба она вызывает у человека психоз, от которого позже могут возникнуть проблемы с дыханием и пищеводом. Яд мухомора имеет накопительный эффект, пишет «АиФ-Новосибирск».

Нейроны постепенно погибаю в организме человека, вредят когнитивным функциям. Любители мухоморов со временем становятся агрессивными и психически нестабильными. 

Дальше начинается тремор, озноб и в конечном счете развивается зависимость. Употребляющий эти грибы человек начинает предлагать их другим людям.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Грибы#Новосибирск#Здоровье
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