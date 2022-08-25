Новосибирский психотерапевт рассказал о психозе и зависимости от мухоморов

По словам специалиста, опаснее всего в мухоморах иботеновая кислота. При длительном употреблении гриба она вызывает у человека психоз, от которого позже могут возникнуть проблемы с дыханием и пищеводом. Яд мухомора имеет накопительный эффект, пишет «АиФ-Новосибирск».