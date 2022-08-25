Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук

Команде футбольного клуба «Новосибирск» представили нового гендиректора 25 августа 2022 года после ухода с поста Андрея Перлова. Им стал Андрей Полищук, сообщили Atas.info в министерстве физической культуры и спорта региона. Перед командой поставлена задача выхода в лигу ФНЛ-1.

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Полищук известен, как игрок клуба «Чкаловец». Также ранее он возглавлял ФК «Новосибирск-Олимпик» и «Сибирь». «Задача остаётся прежней – выход в ФНЛ-1», - обратился к коллективу клуба министр спорта Сергей Ахапов. «С прежним директором ФК «Новосибирск» Андреем Перловым контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. У Андрея Олеговича Полищука большой опыт. Несмотря на непростое начало сезона, задача посильная», - заявил министр спорта Сергей Ахапов. Прежний гендиректор клуба Андрей Перлов был олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе. Андрей Полищук - профессиональный футболист. День физкультурника 2022: сколько олимпийских чемпионов в Новосибирске Узнать подробнее Читайте также: Гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов покинул пост