Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук

Полищук известен, как игрок клуба «Чкаловец». Также ранее он возглавлял ФК «Новосибирск-Олимпик» и «Сибирь».
«Задача остаётся прежней – выход в ФНЛ-1», - обратился к коллективу клуба министр спорта Сергей Ахапов.
«С прежним директором ФК «Новосибирск» Андреем Перловым контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. У Андрея Олеговича Полищука большой опыт. Несмотря на непростое начало сезона, задача посильная», - заявил министр спорта Сергей Ахапов.
Прежний гендиректор клуба Андрей Перлов был олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе. Андрей Полищук - профессиональный футболист.