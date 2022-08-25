Напомним, что молодой человек погиб еще в апреле 2022 года исполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Родственники узнали о его смерти не сразу – жена заметила его тело на видео, выложенном на Youtube канале ВСУ. Продолжительное время тело Даниила лежало на месте гибели разведчика – его не могли перевезти оттуда из-за ожесточенных боев. Вдова все это время добивалась от Минобороны, чтобы тело её погибшего супруга доставили в Новосибирск. Позже он лежал еще и долгое время в морге Ростова-на-Дону.