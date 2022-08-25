Напомним, что молодой человек погиб еще в апреле 2022 года исполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Родственники узнали о его смерти не сразу – жена заметила его тело на видео, выложенном на Youtube канале ВСУ. Продолжительное время тело Даниила лежало на месте гибели разведчика – его не могли перевезти оттуда из-за ожесточенных боев. Вдова все это время добивалась от Минобороны, чтобы тело её погибшего супруга доставили в Новосибирск. Позже он лежал еще и долгое время в морге Ростова-на-Дону.
Часть комментаторов под постом в группе ВК «Инцидент Новосибирск» начала высказывать свое недовольство по-поводу того, что погибшего военного все жалеют, а он сам подписал контракт и поехал участвовать в спецоперации на Украине.
Многие начали критиковать президента России Владимира Путина. Другие, наоборот, поддержали главу государства, заявляя, что только таким образом можно добиться мирного неба над головами жителей России.
Оксана К. предположила, что женатые мужчины идут на такой шаг, чтобы заработать большие деньги, которые потом можно будет потратить на квартиру или на первый взнос по ипотеке.
Были и те, кто просил российских матерей не отпускать своих сыновей в армию, чтобы они не пополнили ряды погибших - они выражаются вполне адекватно и не вступали ни с кем в споры. Какая часть комментаторов может оказаться ботами - не ясно.
Большинство комментаторов выразили соболезнования семье погибшего Даниила Дикого – они благодарят родителей молодого человека за то, что воспитали защитника родины. Благодаря ему их дети смогут в будущем спать спокойно и без войны, пишут люди в комментариях.
Юрий Ч. жестко выразился в отношении негативных оценок некоторых комментаторов, пригрозив, что скоро к ним нагрянет ФСБ, чтобы угомонить их пыл и украинскую пропаганду.