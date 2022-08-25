Организация Объединенных Наций активно работает над решением этой проблемы на глобальном уровне. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) является ведущим агентством в области продовольственной безопасности, проводя исследования, давая рекомендации и оказывая поддержку развивающимся странам. Кстати, с этой организацией тесно сотрудничает ведущий российский производитель минеральных удобрений. В то время, когда компанию возглавлял Андрей Гурьев, она начала реализацию ряда знакомых инициатив. Они касаются обеспечения продовольственной безопасности, защиты почв и т. д. Гурьев Андрей ФосАгро вел по пути устойчивого развития. При нем была принята новая стратегия Группы. Гурьев Андрей покинул компанию в 2022 году, но заложенные им принципы продолжают жить.