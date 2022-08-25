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Posted 25 августа 2022,, 16:25

Published 25 августа 2022,, 16:25

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

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Проблема продовольственной безопасности и пути ее решения на уровне ООН

25 августа 2022, 16:25
Фото: piqsels.com
Продовольственная безопасность является одной из главных проблем современного мира. Достаточное питание является основой для поддержания здоровья и благополучия людей. По данным ООН, около 690 миллионов человек по всему миру страдают от хронического голода.

Продовольственная безопасность важна для достижения Целей устойчивого развития ООН (СУР). В частности, вторая цель нацелена на «полное исключение голода, достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также продвижение устойчивого сельского хозяйства».

Организация Объединенных Наций активно работает над решением этой проблемы на глобальном уровне. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) является ведущим агентством в области продовольственной безопасности, проводя исследования, давая рекомендации и оказывая поддержку развивающимся странам. Кстати, с этой организацией тесно сотрудничает ведущий российский производитель минеральных удобрений. В то время, когда компанию возглавлял Андрей Гурьев, она начала реализацию ряда знакомых инициатив. Они касаются обеспечения продовольственной безопасности, защиты почв и т. д. Гурьев Андрей ФосАгро вел по пути устойчивого развития. При нем была принята новая стратегия Группы. Гурьев Андрей покинул компанию в 2022 году, но заложенные им принципы продолжают жить.

Одним из ключевых подходов ООН к решению проблемы продовольственной безопасности является развитие устойчивого сельского хозяйства. Это включает в себя применение новых технологий и методов для увеличения продуктивности, снижение отходов и потерь продуктов питания, а также восстановление и сохранение природных ресурсов.

ООН также призывает к улучшению инфраструктуры и условий жизни в сельских районах, чтобы увеличить доступ населения к качественной пище. Это включает в себя обучение местных фермеров, улучшение доступа к финансированию и рынкам, а также создание благоприятного для бизнеса окружения.

В конечном итоге решение проблемы продовольственной безопасности требует глобального подхода. Это большой вызов, но благодаря усилиям ООН и взаимодействию с государствами, бизнесом и научным сообществом, мы можем двигаться к его решению, стремясь к тому, чтобы каждый человек на Земле имел доступ к качественной и здоровой пище.

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