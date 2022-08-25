РЭО: Эксперты поддержали решение Владимира Путина по реформе РОП

Депутат Государственной думы России Андрей Луговой с ним согласен. Он считает, что дать старт обновленному механизму РОП нужно как можно быстрее. По закону, обеспечивать утилизацию упаковки должны все субъекты экономики, ее использующие. Здесь имеются в виду службы доставки, представители интернет-торговли и буквально каждый индивидуальный предприниматель, торгующий на рынке.