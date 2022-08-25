РЭО: Эксперты поддержали решение Владимира Путина по реформе РОП

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, благодаря новым правилам расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки удастся лучше администрировать утилизацию упаковки. Об этом пишет rg.ru.
Глава ППК «РЭО» сообщил, что скоро удастся уйти от неэффективного администрирования миллионов мелких предприятий, которые используют упаковку, к качественному администрированию производителей данной тары. Их насчитали около 2 500. Кроме того, поддержку нашло введение нормативов утилизации упаковки в размере 100% начиная с 2025 года.
Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко направила письмо Владимиру Путину, в котором содержались инициативы по совершенствованию механизма РОП. Согласно им с 2023 года ответственность за утилизацию всей выпускаемой упаковки ложится на ее производителей.
Вместе с тем ответственность производителей продукции никуда не денется. Бизнесмены станут покупать тару уже с учетом расходов на ее утилизацию.
Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев рассказал, что в нынешней системе расширенной ответственности производителей в отношении ставок экосбора действует понижающий коэффициент, который стимулирует использование неутилизируемых видов тары. В лиге приветствуют решение по устранению этого недоразумения в предлагаемых Кабмином РФ поправках к законодательству о РОП.
По мнению сооснователя завода СОЭМЗ Дениса Кондратьева, действующий механизм расширенной ответственности производителей предполагает привлечение десятков тысяч инспекторов и администраторов. Система проверок выстроена нечестно. Решением проблемы могут стать электронные реестры, а также перенос ответственности на производителей тары.
Депутат Государственной думы России Андрей Луговой с ним согласен. Он считает, что дать старт обновленному механизму РОП нужно как можно быстрее. По закону, обеспечивать утилизацию упаковки должны все субъекты экономики, ее использующие. Здесь имеются в виду службы доставки, представители интернет-торговли и буквально каждый индивидуальный предприниматель, торгующий на рынке.
Одновременно с этим член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева заявила, что про нагрузку на предпринимателей рассуждать может лишь тот, кто не знает, что по факту она лежит на простых людях.
Она уточнила, что перенос ответственности на производителей упаковки заметно снизит неразбериху, которая в настоящее время не дает фирмам определить, кто и за что должен платить.