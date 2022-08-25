В Новосибирске за 500 рублей продают места в очереди в H&M

Популярный магазин молодежной одежды H&M открылся 23 августа в ТРЦ "Галерея Новосибирск" после долгого простоя из-за политической ситуации в стране. За считанные часы к бутику выстроилась огромнейшая очередь. Покупателям приходится ждать до 3 часов, чтобы попасть внутрь.
Самые предприимчивые сибиряки решили подзаработать на этом и открыли продажу мест в очереди. Стоимость услуги варьируется от 450 до 500 рублей.
«Я могу постоять за человека несколько часов за 500 рублей. Когда буду уже на подходе к двери, позвоню, и скажу ему подходить. Это просто экономия времени для него», - написала журналисту Atas.info пользователь «Авито».
Стоит отметить, подобная услуга пользуется большой популярностью в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Люди готовы за плату стоять в очереди в любом торговом центре и в любое время.