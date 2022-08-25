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В Новосибирске за 500 рублей продают места в очереди в H&M

Сегодня, 09:47
Фото: atas.info
Жители Новосибирска продают за 500 рублей места в очереди на распродажу бренда H&M в ТРЦ «Галерея». Объявления появились на сайте Avito.

Популярный магазин молодежной одежды H&M открылся 23 августа в ТРЦ "Галерея Новосибирск" после долгого простоя из-за политической ситуации в стране. За считанные часы к бутику выстроилась огромнейшая очередь. Покупателям приходится ждать до 3 часов, чтобы попасть внутрь.

Самые предприимчивые сибиряки решили подзаработать на этом и открыли продажу мест в очереди. Стоимость услуги варьируется от 450 до 500 рублей.

«Я могу постоять за человека несколько часов за 500 рублей. Когда буду уже на подходе к двери, позвоню, и скажу ему подходить. Это просто экономия времени для него», - написала журналисту Atas.info пользователь «Авито».

Стоит отметить, подобная услуга пользуется большой популярностью в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Люди готовы за плату стоять в очереди в любом торговом центре и в любое время.

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