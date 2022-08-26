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19-летний мотоциклист убился в жёстком ДТП под Новосибирском – виновник сбежал

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI

19-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Новосибирской области

В четверг, 25 августа в Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой водитель, о чем сообщили в ГИБДД по региону.
Сюжет
ДТП

По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла в деревне Балта около 23 часов. Водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Советской. У дома №37 автомобилист врезался в мотоциклиста на ИЖ Юпитер-5. Им управлял 19-летний парень, который не имел водительских прав. 

После столкновения молодой человек врезался в дорожный знак. Виновник аварии скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Мотоциклист погиб на месте. 

Теперь водитель легкового автомобиля объявлен в розыск. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. 

Напомним, ранее пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие. По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок.

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