По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла в деревне Балта около 23 часов. Водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Советской. У дома №37 автомобилист врезался в мотоциклиста на ИЖ Юпитер-5. Им управлял 19-летний парень, который не имел водительских прав.
После столкновения молодой человек врезался в дорожный знак. Виновник аварии скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Мотоциклист погиб на месте.
Теперь водитель легкового автомобиля объявлен в розыск. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие. По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок.