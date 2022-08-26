По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла в деревне Балта около 23 часов. Водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Советской. У дома №37 автомобилист врезался в мотоциклиста на ИЖ Юпитер-5. Им управлял 19-летний парень, который не имел водительских прав.