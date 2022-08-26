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7 лет колонии за смертельное ДТП с велосипедистом получил водитель из Новосибирска

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI

За смерть велосипедиста на трассе новосибирца отправили в колонию на 7 лет

Заельцовский районный суд города Новосибирска озвучил приговор водителю, который насмерть задавил велосипедиста и скрылся с места ДТП.
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ДТП

Авария произошла в ночь с 11 на 12 августа 2021 года на Красноярском шоссе. Водитель ехал за рулем автомобиля Honda CR-V и сбил велосипедиста, также ехавшего ночью по шоссе. Последний скончался от полученных травм на месте. 

Сам виновник аварии скрылся с места ДТП и его объявили в розыск. Через неделю автомобилист явился в отдел полиции и признался в содеянном. 

Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде без прав. Суд приговорил новосибирца к 7 годам и 6 месяцам в исправительной колонии общего режима, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, его лишили водительских прав на три года.  

Напомним, ранее 19-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Новосибирской области. Теперь водитель легкового автомобиля объявлен в розыск. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. 

Также пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие. По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок.

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