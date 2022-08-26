Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде без прав. Суд приговорил новосибирца к 7 годам и 6 месяцам в исправительной колонии общего режима, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, его лишили водительских прав на три года.