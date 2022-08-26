800 спикеров из 60 регионов РФ и 70 соглашений: первые итоги «Технопрома-2022»

В форуме приняли участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Первые предварительные итоги проведения форума прокомментировала заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
«Форум живет, он интересен, нам удалось тематически выдержать достаточно сложную, насыщенную повестку, – отметила замгубернатора. – Дискуссии были предметными, представлен очень высокий уровень спикеров, экспертного сообщества – как работавших на форуме очно, так и подключившихся онлайн, смешанный формат позволил привлечь наших ведущих спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга. Всего в «Технопроме-2022» приняли участие порядка 800 спикеров, представлявших более 60 регионов РФ. На площадках форума подписано более 70 соглашений».
Как отметила Ирина Мануйлова, на «Технопроме» этого года появились новые форматы работы. Так, впервые основная выставка форума построена как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами. Такой формат позволил участникам охватить все стенды, основной из которых – СКИФ – представлен в форме кольца, символизирующего Центр коллективного пользования – Сибирский кольцевой источник фотонов. ЦКП «СКИФ» символизирует будущее развитие науки и технологий России. 30 станций СКИФа, которые появятся до 2030 года, охватывают фактически все направления, важные для улучшения качества жизни человека, а также для достижения независимости и импортозамещения российской экономики.
Отдельный стенд выставки создан при участии российских цифровых компаний, решающих вопросы создания отечественных цифровых платформ. Представляли высокий интерес и площадки, на которых студенты и школьники демонстрировали свои стартапы.
Интересными были мероприятия-спутники «Технопрома», в числе которых традиционная Сибирская Венчурная Ярмарка, форум «Трансфер технологий», форум «Наука будущего – наука молодых». Также примечательно, что в рамках форума впервые прошел съезд работников образования Новосибирской области и заседание Координационного совета при Губернаторе Новосибирской области по вопросам развития высшего образования.