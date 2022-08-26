800 спикеров из 60 регионов РФ и 70 соглашений: первые итоги «Технопрома-2022»

Как отметила Ирина Мануйлова, на «Технопроме» этого года появились новые форматы работы. Так, впервые основная выставка форума построена как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами. Такой формат позволил участникам охватить все стенды, основной из которых – СКИФ – представлен в форме кольца, символизирующего Центр коллективного пользования – Сибирский кольцевой источник фотонов. ЦКП «СКИФ» символизирует будущее развитие науки и технологий России. 30 станций СКИФа, которые появятся до 2030 года, охватывают фактически все направления, важные для улучшения качества жизни человека, а также для достижения независимости и импортозамещения российской экономики.