H&M открылся в ТРЦ «Аура» в Новосибирске 26 августа – что там можно купить

Posted 26 августа 2022, 04:37
Published 26 августа 2022, 04:37
Modified 26 августа 2022, 05:01
Updated 26 августа 2022, 05:01
Популярный магазин одежды открылся в привычном режиме. Утром очередей не было, но скопление покупателей образовывается к вечеру. Как это было ранее в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Первый магазин открылся 23 августа. Огромный поток посетителей фиксировался два дня.
Спросом пользуется весенняя и летняя коллекция для всей семьи. Не менее новосибирцы интересуются и аксессуарами, которые продаются в H&M по приемлемым ценам. К слову, стоимость одежды никак не изменилась. Цены остались на прежнем уровне, в чем убедился корреспондент Atas.info.
"Я побывала как в "Галерее", так и приехала в "Ауру". После обеда люди узнали, что магазин открылся и уже чувствовался наплыв посетителей. Выбора одежды много, все из прошлых коллекций. Приехала в "Ауру" за нижним бельем", - рассказала Atas.info покупательница по имени Наталья.
Напомним, жители Новосибирска продают за 500 рублей места в очереди на распродажу бренда H&M в ТРЦ «Галерея». Подобная услуга пользуется большой популярностью в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Люди готовы за плату стоять в очереди в любом торговом центре и в любое время.