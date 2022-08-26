H&M открылся в ТРЦ «Аура» в Новосибирске 26 августа – что там можно купить

Спросом пользуется весенняя и летняя коллекция для всей семьи. Не менее новосибирцы интересуются и аксессуарами, которые продаются в H&M по приемлемым ценам. К слову, стоимость одежды никак не изменилась. Цены остались на прежнем уровне, в чем убедился корреспондент Atas.info.