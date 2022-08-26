atas.info
ГлавноеВсе новости

Холода до +6 и грозы: погода в Новосибирске на конец августа 2022

Сегодня, 11:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

В Новосибирске ожидаются грозы и похолодание до +6 градусов на выходных

В Новосибирске и в области на этих выходных придет похолодание до +6..+7 градусов. Однако на следующей неделе вновь придет жара, о чем свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Так, по данным «Яндекс. Погода», в пятницу, 26 августа в Новосибирске ожидается +22 тепла. Возможны кратковременные дожди и гроза. 

В субботу, 27 августа, придет похолодание до +17 градусов. Ночная температура будет в пределах +13 градусов. Местами ожидаются сильнейшие порывы ветра до +17 м/с. Возможны кратковременные осадки.

В воскресенье, 28 августа, днем будет солнечно, но прохладно. Дневная температура сохранится в пределах +18 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. Местами возможны порывы ветра до +16 м/с. 

На следующей неделе в город придет жара до +26 градусов. Самыми теплыми днями станут вторник и среда. Осадков не ожидается, но небо будет облачным. 

Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября. 

Читайте также:
Пасмурная погода ожидается 1 сентября 2022 года в НовосибирскеСиноптики дали прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь 2022 года
#Эмилия Каплунская#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук
Вчера, 11:27
8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Вчера, 11:11
Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году
Вчера, 16:33
В Новосибирске уволилась директор школы № 32 после жалоб на тараканов
Вчера, 08:43
Советская система в прошлом: в Новосибирске школьные столовки заменят кафе
Сегодня, 08:18