Так, по данным «Яндекс. Погода», в пятницу, 26 августа в Новосибирске ожидается +22 тепла. Возможны кратковременные дожди и гроза.
В субботу, 27 августа, придет похолодание до +17 градусов. Ночная температура будет в пределах +13 градусов. Местами ожидаются сильнейшие порывы ветра до +17 м/с. Возможны кратковременные осадки.
В воскресенье, 28 августа, днем будет солнечно, но прохладно. Дневная температура сохранится в пределах +18 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. Местами возможны порывы ветра до +16 м/с.
На следующей неделе в город придет жара до +26 градусов. Самыми теплыми днями станут вторник и среда. Осадков не ожидается, но небо будет облачным.
Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября.