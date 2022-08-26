Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета

Бывшего депутата горсовета и экс-чиновника мэрии Ивана Митряшина во время бытового конфликта мужчину на даче в мае 2021 года несколько раз ударил ножом Александр Данилов, с дочерью которого бывший депутат ранее встречался. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
Суд назначил обвиняемому Александру Данилову восемь с половиной лет колонии и обязал выплатить матери Ивана Митряшина компенсацию в размере 1,2 млн руб. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счел то, что Александр Данилов пытался оказать экс-депутату медицинскую помощь. Отметим, что Иван Митряшин являлся представителем известной в Новосибирске «депутатской династии» — был женат на депутате Совета депутатов города Новосибирска, которая, в свою очередь, является дочерью депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
Красавица и модель Елена Кожевникова только после трагической гибели бывшего депутата призналась, что долгие годы была его любовницей. Вне брака у пары появился сын Богдан. Сейчас мальчику 14 лет и он копия отца, которого похоронили в мае прошлого года на Заельцовском кладбище Новосибирска.
Елена встретила свою будущую любовь на вечеринке у общих знакомых 8 февраля 2004 года. Девушке тогда было 19 лет, а будущему депутату — 28.
«Это была любовь с первого взгляда. С тех пор не расставались. Я тогда училась в НГТУ по специальности «политический пиар», а он работал на заводе железо-бетонных изделий у своих родителей. Иван мне много раз помогал по учебе, мы даже вместе писали мою дипломную работу, а у него тогда началась избирательная кампания. И моя дипломная работа была ей посвящена.
Через один год семейного счастья и путешествий, Елена вдруг узнала, что ее избранник женится. При этом на своей сводной сестре.
«Их родители сочетались браком уже в зрелом возрасте. У главы известной в Новосибирске семьи была дочь, а у его новой супруги — сын. И вот родители решили поженить своих детей.
Для меня это была самая большая трагедия в жизни».
Иван всегда просил меня родить ему сына, рассказывал, как они будут играть в танки, как будет учить его плавать, когда сын подрастёт, и они вместе будут ездить на охоту. Безумно радовался, когда узнали, что будет именно мальчик! Такой праздник закатил!
Всю беременность Иван был самым заботливым мужчиной на свете. Как с хрустальной со мной обращался, каждый день целовал живот, дарил безумное количество цветов. У нас это даже отпечаталось в архиве семейных историй — всю мою беременность у меня был полон дом белых лилий. Категорически запрещал водить автомобиль, ездила исключительно с водителем. Носки шерстяные дома мне надевал, что б я ненароком не простыла.
Когда Богдан родился, Иван открылся с новой стороны - заботливого папы.
«С рождения беседовал с Богданом, как со взрослым парнем, и мне кажется сын его даже в младенчестве понимал. Если Иван куда-то улетал, он всегда возвращался с подарками для меня и сына, сам любил покупать ему одежду. Когда Богдан подрос, сам подбирал ему няню. Мог умело урегулировать любые Богдашкины капризы.
Как-то в Таиланде, когда Богдану было лет 6, Иван вдвоём с Богданом уехали на мопеде, их не было очень долго, я безумно волновалась, а потом выяснилось, что они просто гуляли и беседовали... Два моих философа.
Та мы прожили параллельно несколько лет. Мы с Иваном жили как семья. Он знал всех моих родственников, мы с ним ездили к моим бабушкам в другие города, много путешествовали. Он меня знакомил со своей родней, я знала всех его друзей».
— А законная супруга догадывалась о вашем существовании?
— Этого мне неизвестно. Но мне кажется, любая женщина всегда чувствует, любима она или нет. Это абсурдно не понимать, что твой мужчина любит другую, Я была вхожа в его мир, а он в мой. Когда Богдану исполнилось два года, законная жена мне позвонила, представилась, сказала, что знает о существовании ребенка, и попросила передать Ивану, что от него уходит. В законном браке и них появились два ребенка — девочка и мальчик.
Сейчас Богдану 14. По словам Елены, он копия своего отца. И не только внешне. Мальчик растет таким же амбициозным, упрямым и сильным. Он даже занимается тем же видом спорта, что и отец — плаванием. Иван Митряшин был мастером спорта по плаванью.
Затем Иван официально развелся и стал жить вместе с Еленой.
«Но к тому времени я уже повзрослела. Мне так долго хотелось быть единственной! Все это время мучилась. А когда наконец-то свершилось, и мы стали жить втроем, я вдруг поняла, что мои чувства к Ивану притупились. Я ушла от него. Он долгое время пытался меня вернуть. До самой своей смерти говорил, что любит меня, и что старость мы встретим вместе».
Затем Елена уехала в Москву, вышла замуж, стала носить фамилию Кожевникова. Но брак не удался.
«Иван мне после этого написал, что мой брак это недоразумение, а его женитьба — самая большая ошибка в жизни», — говорит Елена.
Она призналась, что официально вышла замуж только для того, чтобы насолить Ивану и доказать, что тоже готова для законных отношений.
«Быть любовницей — это большое унижение для любой женщины. И хотя мне все друзья Ивана говорили, что я никакая ни любовница, а самая настоящая жена и им жаль ту девушку, которая живет в какой-то иллюзии семьи. Но по факту, со стороны легитимности отношений, она была законной женой, а я всего лишь любовницей. В наследство мне ничего не досталось. С Иваном мы виделись последний раз четыре года назад. Чем он занимался — я не знаю. Подробности убийства тоже не знаю. В тот день я отдыхала в Сочи, вдруг звонок. Мне сообщили, что Ивана зарезали. Затем мне позвонил его брат, но тоже не сообщил подробностей. Мы сразу в Новосибирск. Знаю лишь, что в тот день Иван поехал к девушке, с которой общался в последнее время. Я как-то приезжала к Ивану — Богдану тогда исполнилось 10 лет и нужны были деньги на празднование. Иван что-то шумно отмечал. Было застолье и много девушек. Но последней его подружки среди них не было».
Богдан сейчас носит девичью фамилию матери. Но Елена Кожевникова хочет, чтобы сын был записан под фамилией родного отца.
«Когда сынишка появился на свет, то Иван испугался дать сыну свою фамилию. Боялся гнева отчима и матери. Начальник районного отделения ЗАГС тут же бы донес. Поэтому мы решили, что сначала я запишу сына на свою фамилию, а позже перепишем на фамилию Ивана. Но так и не получилось.
Иван в последние годы жизни высказывал претензии, что Богдан носит другую фамилию, а он очень хотел дать ему свою. И я просто обязана сделать это в память о Ванечке».
Сейчас Елена воспитывает сынишку одна, работает помощником руководителя в экологической организации и иногда участвует в модельных показах.
Напомним, экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина убили 11 мая 2021 года.
7 мая прошлого года Митряшин отметил 46-летие. После Митряшин приехал к родителям возлюбленной на дачу, и там поругался с её отцом, Александром Даниловым. Мужчина нанес политику множество ударов в голову и туловище, а затем ударил ножом в область нижних конечностей.
Очевидцы убийства заявили, что на теле экс-чиновника было настолько много повреждений, что даже не осталось живого места. Пациента дважды подключали к аппаратам, два раза запускали его сердце, а на третий раз не смогли.