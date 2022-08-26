Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета

«Быть любовницей — это большое унижение для любой женщины. И хотя мне все друзья Ивана говорили, что я никакая ни любовница, а самая настоящая жена и им жаль ту девушку, которая живет в какой-то иллюзии семьи. Но по факту, со стороны легитимности отношений, она была законной женой, а я всего лишь любовницей. В наследство мне ничего не досталось. С Иваном мы виделись последний раз четыре года назад. Чем он занимался — я не знаю. Подробности убийства тоже не знаю. В тот день я отдыхала в Сочи, вдруг звонок. Мне сообщили, что Ивана зарезали. Затем мне позвонил его брат, но тоже не сообщил подробностей. Мы сразу в Новосибирск. Знаю лишь, что в тот день Иван поехал к девушке, с которой общался в последнее время. Я как-то приезжала к Ивану — Богдану тогда исполнилось 10 лет и нужны были деньги на празднование. Иван что-то шумно отмечал. Было застолье и много девушек. Но последней его подружки среди них не было».