Онаниста на велосипеде заметили в Первомайском сквере Новосибирска

Горожане увидели безобразие утром 26 августа. Мужчина ездил на велосипеде, иногда останавливался и бежал в кусты мастурбировать. Поведение сибиряка не осталось не замеченным.
«Вероятно, он думал, что никто не видит. Когда я заметила, начала снимать на камеру, и он тут же надел штаны и спрятал свой ***», - рассказала одна из очевидцев.
Оказалось, этого онаниста замечают в сквере не впервые. Один новосибирец написал в комментариях под постом в группе «Инцидент Новосибирск» о том, что несколько недель назад застукал его за «делом» и пытался отогнать от людей.
«Наряд и патруль направлены в сквер для установления личности указанного мужчины», - сказали Atas.info в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.