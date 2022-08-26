atas.info
ГлавноеВсе новости

Онаниста на велосипеде заметили в Первомайском сквере Новосибирска

Сегодня, 10:59
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Жители Новосибирска заметили онанирующего велосипедиста в Первомайском сквере. Пожилого извращенца они сняли на видео и выложили в Сеть.

Горожане увидели безобразие утром 26 августа. Мужчина ездил на велосипеде, иногда останавливался и бежал в кусты мастурбировать. Поведение сибиряка не осталось не замеченным.

«Вероятно, он думал, что никто не видит. Когда я заметила, начала снимать на камеру, и он тут же надел штаны и спрятал свой ***», - рассказала одна из очевидцев.

Оказалось, этого онаниста замечают в сквере не впервые. Один новосибирец написал в комментариях под постом в группе «Инцидент Новосибирск» о том, что несколько недель назад застукал его за «делом» и пытался отогнать от людей.

«Наряд и патруль направлены в сквер для установления личности указанного мужчины», - сказали Atas.info в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.

Девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного
Узнать подробнее
Читайте также:
Онанист-эксгибиционист пугает жителей Новосибирска – он сидит в оврагеЖенщины пожаловались на эксгибиционистов в новосибирском АкадемгородкеВ Новосибирске эксгибиционист в балаклаве напал на девушек
#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#Велосипед#Полиция
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук
Вчера, 11:27
8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Вчера, 11:11
Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году
Вчера, 16:33
В Новосибирске уволилась директор школы № 32 после жалоб на тараканов
Вчера, 08:43
Советская система в прошлом: в Новосибирске школьные столовки заменят кафе
Сегодня, 08:18