Потребление электроэнергии в России достигло рекорда из-за аномальной жары

В текущем году рекорды энергопотребления были установлены в 19 энергосистемах, в том числе на Урале, в Сибири и Востоке. Сейчас функционирование энергосистем – стабильное, так как идет подготовка к прохождению летних максимумов нагрузки в 2022 году.