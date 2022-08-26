Потребление электроэнергии в России достигло рекорда из-за аномальной жары

По данным Системного оператора ЕЭС, показатель достиг уровня 126,655 ГВт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 июля 2021 года. Сейчас же показатели выше на 515 МВт.
В текущем году рекорды энергопотребления были установлены в 19 энергосистемах, в том числе на Урале, в Сибири и Востоке. Сейчас функционирование энергосистем – стабильное, так как идет подготовка к прохождению летних максимумов нагрузки в 2022 году.
«Специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки», — говорится в сообщении Системного оператора ЕЭС.
Напомним, в Новосибирске могут включить отопление уже через два дня. Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления.