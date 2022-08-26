atas.info
ГлавноеВсе новости

Потребление электроэнергии в России достигло рекорда из-за аномальной жары

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI
Из-за жаркой погоды на днях в России был установлен рекорд потребления электроэнергии летом.
Сюжет
2022

По данным Системного оператора ЕЭС, показатель достиг уровня 126,655 ГВт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 июля 2021 года. Сейчас же показатели выше на  515 МВт. 

В текущем году рекорды энергопотребления были установлены в 19 энергосистемах, в том числе на Урале, в Сибири и Востоке. Сейчас функционирование энергосистем – стабильное, так как идет подготовка к прохождению летних максимумов нагрузки в 2022 году. 

«Специалистами Системного оператора был проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в этих энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки», — говорится в сообщении Системного оператора ЕЭС. 

Напомним, в Новосибирске могут включить отопление уже через два дня. Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#2022#Новосибирская область#Погода#Россия#Новосибирск
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Стела солдатам разрушается в Новосибирске - военная прокуратура в 100 м
Сегодня, 15:15
Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета
Сегодня, 15:12
"Стыд и позор": власти проигнорировали сход жителей Хилокского микрорайона
Сегодня, 16:47
В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня
Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Сегодня, 13:02
Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев
Сегодня, 14:28