Станкостроительный завод имени Седина отмечает 111-летие

Предприятие было основано в 1911 году и сегодня на его базе работает Южный завод тяжелого станкостроения - правообладатель товарного знака. Предприятие входит в пятерку российских станкостроительных компаний по объему производства товаров и услуг.
27 августа 1911 года был официально запущен машиностроительный завод и литейный цех “Кубаноль”, который занимался производством станков для бурения глубоких скважин. В начале Первой мировой войны предприятие перешло под контроль военного ведомства и получило заказ на изготовление корпусов артиллерийских снарядов для армии. Чтобы его выполнить, необходимо было установить дополнительное оборудование – токарные, сверлильные, фрезерные и шлифовальные станки. В этот период станкостроение в России находилось в зачаточном состоянии, а война исключила возможность закупки за рубежом. Поэтому было принято решение самостоятельно изготавливать недостающее оборудование. В 1915 году были сделаны первые шаги в станкостроении. За год на заводе установили порядка сорока самодельных станков. Всего было выпущено 87 машин модели “Кубаноль”.
После этого с конвейера предприятия вышли лоботокарный станок с планшайбой диаметром 2500 мм, паровые катки для дорожного строительства, бульдозеры, паровые свайные молоты, фрикционные лебедки, камнедробилки. Завод наладил серийное производство данного оборудования.
В этот же период на заводе начали производить первые простейшие металлорежущие станки. В августе 1937 года на предприятии собрали первый российский одностоечный вертикальный токарный станок модели 152, который приняли в Государственной комиссии. Всего было выпущено 1036 машин данной модели. Предприятие переименовали в завод имени Г. М. Седина - токаря, который работал на нем до 1918 года и погиб во время Гражданской войны.
Во время Второй мировой войны завод работал в режиме военного положения. Части немецкой армии оккупировали Краснодар в период с 12 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. Завод получил тяжелые повреждения. И в это же время на предприятие поступил первый заказ - необходимо было отремонтировать некоторые детали для танков. В 1943 году работа завода начала восстанавливаться. Спустя годы его удалось не только вернуть к былому уровню, но и расширить. В 50-х годах ХХ века началось активное развитие технологий.
В рамках Всесоюзной выставки “Алмаз-75” в Москве предприятие представило модель вертикально-токарного станка с числовым программным управлением. В 1975 году завод разработал станок с ЧПУ-1516, который на Международной Лейпцигской ярмарке был удостоен высокой награды. К концу восьмидесятых годов завод стал одним из самых крупных в Советском Союзе и начал поставлять оборудование в шестьдесят пять стран мира.
В девяностые годы ХХ века история завода им. Г. М. Седина была окончена - предприятие раздробили на множество мелких компаний, которые банкротились. В марте 2016 года на базе завода имени Г. М. Седина было образовано новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения».
Сегодня ЮЗТС выпускает станкостроительное оборудование, которое применяется в различных отраслях промышленности. Предприятие развивается, увеличивается количество рабочих мест. На данный момент на заводе работает свыше ста пятидесяти специалистов.
Среди российских предприятий станкостроительного комплекса по объему производства товаров и услуг ЮЗТС замыкает пятерку лидеров, имеет официальный статус российского производителя и входит в перечень системообразующих предприятий региона. Поставка оборудования осуществляется в Сибирь, на Урал, в Центральную Россию, а также в страны ближнего зарубежья.
Весной прошлого года ЮЗТС стал лауреатом конкурса в области качества «Сделано на Кубани» благодаря модели VC32 Gantry Machine. Это токарно-фрезерно-расточный центр, длина которого составляет свыше одиннадцати метров, а вес - больше восьмидесяти тонн. Оборудование оснащено пятиосевой системой ЧПУ и может заменить несколько станков.
В пресс-службе завода отметили, что в последние годы значительно увеличился спрос на станки российского производства. Многие модели станкостроительного оборудования ранее производились только в зарубежных странах. На ЮЗТС планируют в ближайшее время предложить аналоги таких станков. На сегодняшний день специалисты предприятия работают над проектированием фрезерных обрабатывающих центров с возможностью пятикоординатной обработки.
На данный момент в производстве на ЮЗТС - двадцать обрабатывающих центров и другого сложного оборудования. За последние три года на предприятии в четыре раза нарастили объем выпускаемой продукции. При этом в планах у ЮЗТС - занять до двадцати пяти процентов российского рынка станкостроения.