Станкостроительный завод имени Седина отмечает 111-летие

27 августа 1911 года был официально запущен машиностроительный завод и литейный цех “Кубаноль”, который занимался производством станков для бурения глубоких скважин. В начале Первой мировой войны предприятие перешло под контроль военного ведомства и получило заказ на изготовление корпусов артиллерийских снарядов для армии. Чтобы его выполнить, необходимо было установить дополнительное оборудование – токарные, сверлильные, фрезерные и шлифовальные станки. В этот период станкостроение в России находилось в зачаточном состоянии, а война исключила возможность закупки за рубежом. Поэтому было принято решение самостоятельно изготавливать недостающее оборудование. В 1915 году были сделаны первые шаги в станкостроении. За год на заводе установили порядка сорока самодельных станков. Всего было выпущено 87 машин модели “Кубаноль”.