Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антон Бадулин пригласил на личный прием Елену Гавровскую, активистку, которая борется за сохранение исторических объектов на территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска. В частности, речь пойдет о бедственном положении памятной стелы бойцам 85 мотострелковой Ленградско-Павловской Краснознаменной дивизии, части которой после завершения Великой Отечественной войны были расквартированы в военном городке № 17, сообщила Елена Гавровская корреспонденту Atas.info.
После ухода военных памятник разрушается. В региональном министерстве культуры неравнодушной жительнице Новосибирска ответили банальной отпиской, отправив обсуждать судьбу стелы с компанией "Дом.рф", в оперативном управлении которой находится земельный участок с памятником. В ФСБ, куда обратилась Елена Гавровская, ей посоветовали писать жалобы в военную прокуратуру. Однако письмо активистки было переправлено из Генпрокуратуры военному прокурору Новосибирского гарнизона еще в начала августа. Ответа до сих пор нет. Равно, как нет ответа от главы регионального управления МВД.
Абсурдность ситуации заключается в том, что здание, где размещена военная прокуратура, находится менее, чем в 100 метрах от памятника.
"Это я сообщаю главному военному прокурору о бардаке в военном городке!? Хотя он там был и всё видел сам. Мудры были древние, изображая богиню Фемиду с острым мечом, но с повязкой на глазах! Зачем смотреть на то, что не радует взор?",
- с грустью констатирует Елена Гавровская.
Более того, памятная стела может быть попросту уничтожена, как и часть зданий исторической застройки. Памятник находится на территории одного из трех земельных участков, которые федеральная компания "Дом.рф" намерена продать на аукционе с последующей застройкой многоэтажными домами.