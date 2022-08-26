После ухода военных памятник разрушается. В региональном министерстве культуры неравнодушной жительнице Новосибирска ответили банальной отпиской, отправив обсуждать судьбу стелы с компанией "Дом.рф", в оперативном управлении которой находится земельный участок с памятником. В ФСБ, куда обратилась Елена Гавровская, ей посоветовали писать жалобы в военную прокуратуру. Однако письмо активистки было переправлено из Генпрокуратуры военному прокурору Новосибирского гарнизона еще в начала августа. Ответа до сих пор нет. Равно, как нет ответа от главы регионального управления МВД.