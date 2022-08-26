Вузы в России подали 35 заявок в рамках проекта ФИОП по развитию стартап-студий

Программа развития по созданию стартап-студий реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Глава министерства Валерий Фальков отметил, что задача стартап-студий в том, чтобы помогать в экономической безопасности страны. Он отметил, что в рамках проекта наставники будут помогать авторам самых прогрессивных идей воплощать их в жизнь, передает newsnn.ru.