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Вузы в России подали 35 заявок в рамках проекта ФИОП по развитию стартап-студий

Сегодня, 19:36
Фото: piqsels.com
С июля 2022 года в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» 35 российских вузов из 27 регионов подали заявки на конкурс программ развития стартап-студий.

Программа развития по созданию стартап-студий реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Глава министерства Валерий Фальков отметил, что задача стартап-студий в том, чтобы помогать в экономической безопасности страны. Он отметил, что в рамках проекта наставники будут помогать авторам самых прогрессивных идей воплощать их в жизнь, передает newsnn.ru.

Эксперты отберут 15 наиболее сильных программ, которые потом пройдут очную защиту перед комиссией. Далее с каждым заявителем подпишут инвестиционное соглашение. Все это планируется завершить до ноября 2022 года. В этом году на создание первых стартап-студий на базе российских вузов будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

«Новый механизм позволит ускорить формирование технологического суверенитета страны, а новые стартап-студии с быстрой проверкой технологических гипотез и бизнес-идей и массовым запуском технологических компаний смогут оперативно внедрять инновационные решения в различных отраслях экономики страны», — подчеркнул генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслан Титов.

Отмечается, что в конкурсе могли участвовать вузы и консорциумы, которые намерены создать на своей базе университетскую стартап-студию. Такие организации станут центрами предпринимательской подготовки, помогут вузам найти новых бизнес-партнеров, а студентам занять активную предпринимательскую позицию. Инвесторы в свою очередь получат доступ к новым обученным командам, проверенным бизнес-гипотезам и прототипам продуктов.

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