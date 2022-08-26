Зафиксирован первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

Это первый известный случай одновременного заражения тремя самыми бушующими сегодня болезнями. Он попал в научное издание Journal of Infection, пишут «Новые известия».
Молодой итальянец отдыхал в Испании с 16 по 20 июня. Там знакомился с мужчинами и занимался с ними незащищенным сексом. Спустя 9 дней, будучи уже на родине, почувствовал недомогание.
Мужчина получил положительный ПЦР-тест на коронавирус 2 июля. Через три дня на его теле обнаружилась сыпь анализ на оспу обезьян также оказался положительным. Ко всему прочему врачи провели скрининг и обнаружили у пациента ВИЧ.