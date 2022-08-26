Зафиксирован первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

Итальянец одновременно подхватил оспу обезьян ВИЧ и COVID-19 во время бурного отдыха в Испании. Первые симптомы «букета» болезней он заметил только на 9 сутки после возвращения из отпуска и обратился к врачам.

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Это первый известный случай одновременного заражения тремя самыми бушующими сегодня болезнями. Он попал в научное издание Journal of Infection, пишут «Новые известия». Молодой итальянец отдыхал в Испании с 16 по 20 июня. Там знакомился с мужчинами и занимался с ними незащищенным сексом. Спустя 9 дней, будучи уже на родине, почувствовал недомогание. Мужчина получил положительный ПЦР-тест на коронавирус 2 июля. Через три дня на его теле обнаружилась сыпь анализ на оспу обезьян также оказался положительным. Ко всему прочему врачи провели скрининг и обнаружили у пациента ВИЧ. Читайте также: Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич Пять главных признаков заражения оспой обезьян назвал новосибирский вирусолог Нетёсов