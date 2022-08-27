Дорога на улице Мира в Кировском районе долгое время нуждалась в ремонте. Такие заявления неоднократно делали автомобилисты в местных пабликах. Теперь там проведут ремонт 500-метрового участка.
Деньги выделят из федерального и областного бюджета. Стоимость всех работ ценили в 31,2 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября.
Как рассказали в муниципалитете, ремонт этого участка дороги проведут с укладкой усовершенствованного типа покрытия. Во время ремонта также уложат новое покрытие на трамвайном переезде.
Напомним, водитель пробил колеса из-за ям на асфальте в Кировском районе Новосибирска. Мужчина пытался объехать ямы и угодил колесами на канализационный люк возле остановки «Рабочая» 23 августа. На этом участке ремонтировали теплотрассу, но знаки не поставили.