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500-метровый участок улицы Мира в Новосибирске отремонтируют за 31 млн рублей

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI

В Новосибирске на ремонт улицы Мира потратят более 31 млн рублей

В Новосибирске отремонтируют 500 метров дороги на улице Мира, о чем заявили в городской мэрии.
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2022

Дорога на улице Мира в Кировском районе долгое время нуждалась в ремонте. Такие заявления неоднократно делали автомобилисты в местных пабликах. Теперь там проведут ремонт 500-метрового участка. 

Деньги выделят из федерального и областного бюджета. Стоимость всех работ ценили в 31,2 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября. 

Как рассказали в муниципалитете, ремонт этого участка дороги проведут с укладкой усовершенствованного типа покрытия. Во время ремонта также уложат новое покрытие на трамвайном переезде. 

Напомним, водитель пробил колеса из-за ям на асфальте в Кировском районе Новосибирска. Мужчина пытался объехать ямы и угодил колесами на канализационный люк возле остановки «Рабочая» 23 августа. На этом участке ремонтировали теплотрассу, но знаки не поставили.

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Транспорт#2022#Новосибирск
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