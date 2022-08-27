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Автомобилисты пожаловались на снятый асфальт с ровной дороги в Новосибирске

Сегодня, 12:06
Фото: АСТ-54
В Октябрьском районе Новосибирска дорожники сняли асфальт с ровного участка дороги, но обратно ямы так и не закатали. Об этом рассказали местные водители, которые ежедневно вынуждены объезжать неровности.

Речь идет об улице Лобова. По словам автомобилистов, в конце июля этого года там сняли слой асфальта. Новый слой там не появился до сих пор. 

«У меня низкопосаженная машина и этот участок я просто боюсь проезжать. Дорога домой целый месяц стала мучением. Если уж снимаете асфальт, то будьте добрый на место все установить», - поделилась с Atas.info сибирячка Елена, которая проживает в Октябрьском районе. 

«Срезать нормальную дорогу и оставить, прям вредительство какое то», «Прошлый год было тоже самое. Содрали в начале лета а закатали в сентябре перед выборами»,— прокомментировали ситуацию водители в соцсетях. 

Напомним, 500-метровый участок улицы Мира в Новосибирске отремонтируют за 31 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября. 

#Эмилия Каплунская#Город#Транспорт#Автомобиль#Новосибирск
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