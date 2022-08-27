Речь идет об улице Лобова. По словам автомобилистов, в конце июля этого года там сняли слой асфальта. Новый слой там не появился до сих пор.
«У меня низкопосаженная машина и этот участок я просто боюсь проезжать. Дорога домой целый месяц стала мучением. Если уж снимаете асфальт, то будьте добрый на место все установить», - поделилась с Atas.info сибирячка Елена, которая проживает в Октябрьском районе.
«Срезать нормальную дорогу и оставить, прям вредительство какое то», «Прошлый год было тоже самое. Содрали в начале лета а закатали в сентябре перед выборами»,— прокомментировали ситуацию водители в соцсетях.
Напомним, 500-метровый участок улицы Мира в Новосибирске отремонтируют за 31 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября.