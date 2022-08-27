Будет ли дистант с 1 сентября 2022 в Новосибирске – ответ министерства образования

На днях появилась информация, что в одном из регионов Урала введут дистант в школах с этого учебного года. Это связано с высоким распространением коронавирусной инфекции.
Так, в Новосибирской области за последние сутки зафиксировали более 500 заболевших ковидом. Несмотря на это, в нашем регионе власти не будут вводить дистанционное обучение в школах, о чем сообщили в министерстве образования.
При этом в учебных заведениях протестирует на наличие коронавируса всех педагогов. Не исключено, что при ухудшении ситуации с Covid-19 в школах будут введены дополнительные ограничения.
Напомним, в Новосибирске школа №216 вместила в себя сразу 14 первых классов – там начнут учиться более 500 детей. Как прокомментировали в региональном Министерстве образования, школы Новосибирской области планируют набрать 39 000 первоклассников.