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Будет ли дистант с 1 сентября 2022 в Новосибирске – ответ министерства образования

Сегодня, 09:42
Фото: Правительство Новосибирской области

Школьников в Новосибирской области не отправят на дистант с 1 сентября

В Новосибирской области все усиленно готовятся к учебному году. У многих родителей и школьников возникает вопрос: «Будет ли дистанционное обучение с 1 сентября 2022 года?». На него ответили в министерстве образования по региону.

На днях появилась информация, что в одном из регионов Урала введут дистант в школах с этого учебного года. Это связано с высоким распространением коронавирусной инфекции. 

Так, в Новосибирской области за последние сутки зафиксировали более 500 заболевших ковидом. Несмотря на это, в нашем регионе власти не будут вводить дистанционное обучение в школах, о чем сообщили в министерстве образования. 

При этом в учебных заведениях протестирует на наличие коронавируса всех педагогов. Не исключено, что при ухудшении ситуации с Covid-19 в школах будут введены дополнительные ограничения.

Напомним, в Новосибирске школа №216 вместила в себя сразу 14 первых классов – там начнут учиться более 500 детей. Как прокомментировали в региональном Министерстве образования, школы Новосибирской области планируют набрать 39 000 первоклассников. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Образование#Новосибирская область#2022#Дети#Школа#Новосибирск
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