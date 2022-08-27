Делили падаль: кровавая битва грифов попала на видео орнитолога из Новосибирска

Во время своей экспедиции орнитолог заметила, что крупный гриф разгуливал вокруг куска мяса. В один момент к нему летит сородич и пытается драться за падаль. Однако первый гриф дает ему отпор и отпугивает конкурента прочь.
«Степные орлы добыли сурка и долго его делили на всю семью. Когда же доделили, на останки добычи уже собралась приличная стая грифов. Но еды оставалось мало, и альфа-гриф захватил её в единоличное пользование. На видео альфа-гриф начинает и заканчивает разборку с наглым конкурентом, в начале угрожая ему демонстративной позой», — рассказала о происходящем на видео орнитолог.
Напомним, жители Новосибирска пожаловались на фотографов, которые издевались над совами-сипухами и змеями на Михайловской набережной. Сейчас садистов ищут специалисты областного Россельхознадзора.