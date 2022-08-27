Дешевая страна и добрые люди: переезд из Новосибирска в Турцию на ПМЖ

Posted 27 августа 2022, 13:41
Published 27 августа 2022, 13:41
Modified 27 августа 2022, 13:41
Updated 27 августа 2022, 13:41
Актуальные ответы на вопросы о Турции - как там стало после 24 февраля 2022 года, отношение местных жителей, цены и отличия от России.
Стоимость жилья в Турции намного ниже, чем в России. Например, Саша смогла снять себе двухкомнатную квартиру в городе Измир с огромным балконом по цене однокомнатной в Новосибирске.
«Есть и недобросовестные, которые обманывают, но мне повезло – я сразу нашла хорошую квартиру через таксиста. Он позвонил одному из своих друзей и сказал, что я ищу квартиру, но завышать ценник никто не стал – сдали по доброте душевной», - сказала Александра.
По её словам, раньше она снимала однокомнатную квартиру в Новосибирске за 25 000 рублей в месяц, а сейчас она на две тысячи дешевле сняла двухкомнатную с красивым ремонтом и огромным балконом.
Она отметила, что во всех жилых комплексах имеется система раздельного мусора и все этого придерживаются – там очень заботятся об экологии в своей стране, поэтому никто не разбрасывает мусор, окурки и различные фантики.
Александра приехала на перезаключение трудовой визы в этом году в Новосибирск и ужаснулась от цен на самую обычную еду.
«В Турции дешевле практически все виды продуктов. Например, я была в шоке, когда увидели там воду за два лира – это 6 рублей, а в России такая бутылка обойдется 30-40 рублей. Жвачки там на рублях по 10-15 рублей», - сказала Санина.
По её словам, мясо стоит тоже недешево, а вот рыбу можно есть практически бесконечно – красная рыба обходится в 100-150 рублей, а её качество в разы лучше местной – это несмотря на то, что наша родная страна омывается несколькими морями и имеет большие ресурсы.
«Кафе и рестораны тоже не самые дешевые – там выходит, примерно, как в России. Однако сервис там на высшем уровне – даже не успеваешь положить салфетку, как её уже забирают прямо у тебя из рук», - делится девушка.
Бывшая сибирячка считает, что иногда скучает по российским продуктам, потому что там нету привычной нам гречки или хороших пельменей. Однако там все равно имеется много всего, чего заготавливают для России – есть все виды овощей, фруктов и ягод, но цена в разы дешевле.
Александра Санина безусловным плюсом назвала погоду – она там почти идеальная, но в некоторых городах слишком жаркая. Для некоторых это может быть минусом, потому что днем трудно гулять под палящим солнцем, а кожа постоянно сгорает – без мази против загара там никуда нельзя ходить.
«Сразу после приезда замечаешь очень чистый воздух – это просто мечта для астматиков. Улицы не хуже воздуха по чистоте – я редко находила хотя бы улетевший пакетик. Единственное, что много разных насекомых, которых я очень боюсь, но это из-за большого количества ферм – там почти каждый второй является фермером», - сказала переехавшая в Турцию девушка.
По словам Саши, самое сложное в переезде – это языковой барьер. Но, турецкий очень легкий язык, который с легкостью можно выучить уже в самой стране.
Больше всего там будет легче девушке – турки очень любят проявлять внимание к девушкам и помогать, а взамен ничего не требуют.
Огромный минус – это работа. Там её действительно очень мало, потому что в основном популярна сфера общественного питания, клубы и другие туристические виды деятельности. Некоторые любят туда приезжать и создавать свою ферму, где выращивают овощи и фрукты, а затем доставляют экспортом в Россию, где продают все это в 3 раза дороже.
Девушка не готова была ответить на такой вопрос, потому что не полностью изучила Турцию. Она придерживается такого мнения, что жить можно все время там, но бизнес точно лучше ориентировать на Россию, потому что 70% их местных жителей зарабатывают на россиянах – там много ювелиров и фермеров, а наши люди все скупают это по большим ценам.
«Русских любят там даже после начала спецоперации на Украине – это никак не повлияло на отношения между этими странами, потому что без нас им будет трудно жить, мы их главный источник заработка», - сказала Александра.
Она добавила, что переезжать в Турцию стоит тому, кто работает удаленно, в сфере общепита или хочет открыть свой бизнес, который будет работать на Россию.
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