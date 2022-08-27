Дешевая страна и добрые люди: переезд из Новосибирска в Турцию на ПМЖ

Девушка не готова была ответить на такой вопрос, потому что не полностью изучила Турцию. Она придерживается такого мнения, что жить можно все время там, но бизнес точно лучше ориентировать на Россию, потому что 70% их местных жителей зарабатывают на россиянах – там много ювелиров и фермеров, а наши люди все скупают это по большим ценам.