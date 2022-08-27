atas.info
ГлавноеВсе новости

Гастрономический фестиваль начался на Михайловской набережной в Новосибирске

Вчера, 19:35
Фото: atas.info
На Михайловской набережной Новосибирска 27 августа начался гастрономический фестиваль «В Сибири – есть!» – там открыли больше 40 разных заведений. Информацию Atas.info предоставил находящийся на мероприятие местный житель и городская администрация.
Сюжет
Кафе

Палатки участников поставили в три уровня на дорожках набережной – там 40 точек общепита разных видов кухонь. При этом там есть и производители продуктов – сыровары, ремесленники мясных деликатесов, грибов, меда и экзотических овощей. 

«Подросткам дают возможно попробовать себя поваром – их учат готовить определенные блюда, например, шашлык и ресторанные салаты. Для тех, кто уже умеет готовить, можно посоревноваться в соревнованиях, которые транслируют на большое количество людей прямо на сцене», - сказала Мария Д.

Кулинарный фестиваль будет проходить 27 и 28 августа. Сегодня, в 20:00 будет проходить концерт.

#Александр Кондратьев#Концерты#Новосибирск#Кафе#2022#Общество
Подпишитесь
«Мы не проститутки»: девушка из Новосибирска уехала в Турцию работать в консумации
Сегодня, 18:21
Стела солдатам разрушается в Новосибирске - военная прокуратура в 100 м
Вчера, 15:15
Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета
Вчера, 15:12
"Стыд и позор": власти Новосибирска игнорировали сход жителей Хилокского микрорайона
Вчера, 16:47
В Новосибирске могут включить отопление уже через два дня
Теплоснабжение может поступить в дома Новосибирска через пару дней, если горожане оформят заявку на раннее подключение отопления. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Вчера, 13:02
Под Новосибирском мужчина устроил ДТП и обнаженное шоу для очевидцев
Вчера, 14:28