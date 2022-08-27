Гастрономический фестиваль начался на Михайловской набережной в Новосибирске

Палатки участников поставили в три уровня на дорожках набережной – там 40 точек общепита разных видов кухонь. При этом там есть и производители продуктов – сыровары, ремесленники мясных деликатесов, грибов, меда и экзотических овощей.
«Подросткам дают возможно попробовать себя поваром – их учат готовить определенные блюда, например, шашлык и ресторанные салаты. Для тех, кто уже умеет готовить, можно посоревноваться в соревнованиях, которые транслируют на большое количество людей прямо на сцене», - сказала Мария Д.
Кулинарный фестиваль будет проходить 27 и 28 августа. Сегодня, в 20:00 будет проходить концерт.