Гастрономический фестиваль начался на Михайловской набережной в Новосибирске

«Подросткам дают возможно попробовать себя поваром – их учат готовить определенные блюда, например, шашлык и ресторанные салаты. Для тех, кто уже умеет готовить, можно посоревноваться в соревнованиях, которые транслируют на большое количество людей прямо на сцене», - сказала Мария Д.