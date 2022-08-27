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Монету 1740 года откопал садовод из Новосибирска в помидорах

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Мужчина откопал среди овощей старинную монету 18 века в Бугринском микрорайоне. Оказывается, в этих местах раритетные вещи находят не впервые.

По словам садовода, он занимался огородом у себя дома на улице Тульская. Он раскопал землю на помидорах и наткнулся на что-то твердое. Когда мужчина отмыл находку, то удивился, что это была медная монета. Ее выпустили в 1740 году, сообщает Сиб.фм.

Председатель Бугринского комитета Антон Нелидов поделился, что на Буграх чуть ли не каждый год откапывают что-то интересное. Недавно там находили солдатские фляжки из стекла, которые использовались ещё до Второй мировой. Также там нашли монету 1924 года выпуска.

Напомним, ранее в лесу под Новосибирском нашли раритетные московские трамваи. Они были переданы в столицу Сибири предположительно в 1960-е годы.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Культура#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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