По словам садовода, он занимался огородом у себя дома на улице Тульская. Он раскопал землю на помидорах и наткнулся на что-то твердое. Когда мужчина отмыл находку, то удивился, что это была медная монета. Ее выпустили в 1740 году, сообщает Сиб.фм.
Председатель Бугринского комитета Антон Нелидов поделился, что на Буграх чуть ли не каждый год откапывают что-то интересное. Недавно там находили солдатские фляжки из стекла, которые использовались ещё до Второй мировой. Также там нашли монету 1924 года выпуска.
Напомним, ранее в лесу под Новосибирском нашли раритетные московские трамваи. Они были переданы в столицу Сибири предположительно в 1960-е годы.