По словам садовода, он занимался огородом у себя дома на улице Тульская. Он раскопал землю на помидорах и наткнулся на что-то твердое. Когда мужчина отмыл находку, то удивился, что это была медная монета. Ее выпустили в 1740 году, сообщает Сиб.фм.