Ну, не знаю. Просто попался такой контракт. Конечно, есть места получше, типа Дубая, но там уже надо прямо расстеляться. Я имею в виду, это уже как не консумация идет, а в Турции с этим полегче, то есть не обязательно тебе заниматься с мужчинами сексом, чтобы получить от них денег, можно просто попросить помощи, например «О, дорогой, мне надо срочно уехать в Россию – у меня там проблема. Займи, пожалуйста 30-40 тысяч лир». Как бы это все зависит от тебя.