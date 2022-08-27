Напомним, что консуматорша – это красивая девушка, работающая в ночном заведении, которая завлекает богатых клиентов, выпивает с ними и поддерживает общение. Её работа заключается в том, чтобы клиент оставил как можно больше денег в клубе – у неё зависит от этого зарплата. При этом некоторые могут захотеть подзаработать легких денег и позволить себя лапать, а также провести ночь с клиентом в номере отеля.
Я просто наткнулась на рекомендации в Instagram* о том, что набираются девушки в шоу-балет. Я первым делом ехала танцевать туда, а консумация появилась уже как подработка. Подумала, что я могу так общаться мужчинами – они платят больше всего за то, что девушка с ними пьет алкоголь, но при желании мы можем не пить спиртное, если клуб это разрешает, тогда клиент оплачивает только время общения – это показалось мне легкими деньгами.
Как я уже говорила, что ехала туда танцевать, поэтому от меня требовались мои параметры, возраст и опыт в танцах. Конечно, несовершеннолетних туда брать никто не будет, но у нас есть девочка, которая приехала туда за пару дней до совершеннолетия и работает она хорошо. Как только я собрала стандартные документы для поездки за границу, я сразу полетела за свой счет в Турцию, где меня встретили и предложили немедленно приступить к работе – я так и сделала, хоть и было страшновато изначально.
Работать там решила из-за почти вечного лета, красивой природы и отчасти даже райской жизни – я каждые выходные приезжаю на море, загораю. Все мои ожидания действительно оправдались – это оказался не обман.
Обязанностей там никаких нет. Просто нужно сидеть красивенькой в платье, а также по времени пить алкоголь – от этого тоже зависит работа. Главное, чтобы хорошо ухаживала за собой, начиная от маникюра и заканчивая красивой одеждой, макияжем и уходом за своим телом.
График работы обычно 6-8 часов в зависимости от количества клиентов. Конечно, нам нельзя самим напиваться – за это в прошлом кубе нас штрафовали, потому что бывает, что приходят клиенты, ставят очень много стаканов и алкоголя, и ты потом просто не в себе.
В целом, штрафов можно сказать нигде и нету. Главное – это подлизаться к патрону (начальству), а также много денег приносить клубу, тогда они будут тебя ценить.
При знакомстве просто узнаю человека – как зовут, сколько лет, есть ли семья, Ну, в основном приходят в такие клубы состоятельные мужчины, которые уже разведены. Дальше спрашиваю – чем занимаешься, какая у тебя работы и дальше уже завязывается разговор.
Извращенцы там постоянно, но для меня это неплохо, потому что с них можно заработать много денег. Например, однажды приходил мужчина, который любит женские ухоженные ступни – он просто гладил их и просил закидывать ноги ему на колени, а заплатил он за это около 20 тысяч лир – это около 60 тысяч рублей.
К тому же на таких людях легко зарабатывать даже простыми разговорами – я могу ему обещать весь вечер, что выполню любое его сексуальное желание, что так сильно его хочу и уже мечтаю раздеться перед ним в номере отеля, а на деле он напивается до такого состояния, что ему уже точно не до секса.
Клиентам нужно давать себя чувствовать королем, что ты доступная и готова прямо сейчас расстегнуть ему ширинку и встать перед ним на колени.
Интимных услуг нет в клубе – это запрещено. Однако, если девушка сама захочет продолжения, то она заканчивает работу и едет заниматься этим к нему или себе домой. Принуждения в такой работе нету, а если даже клиент сам будет настаивать – его сразу выгонят из клуба.
У меня был секс с клиентом, но я сама этого хотела – он был очень красивый и богатый. В остальных случаях я разрешаю себя только лапать, я не вижу в этом ничего такого. Ну потрогает он твою грудь, а ты за это получишь месячную российскую зарплату – это же просто тело, я не считают себя проституткой.
Криминала в городе Измир, где я работаю, практически нет. Если ты даже заблокируешь после обещанного секса клиента, то он точно не будет тебя караулить возле отеля – эти мужчины очень галантные и почти никогда не трогают девушек.
У меня было и исключение, когда я выпивала и общалась с клиентом в нашем клубе, он ставил много стаканов алкоголя, а потом он ушел, а я в своей сумочке не обнаружила телефона, но начальство нашло его за три дня.
Ну маме я говорила, а бабушке я ничего не говорила – я просто говорю, что танцую. Мама, конечно, возмущена, что я там пью с какими-то мужиками. Развлекаюсь. Конечно, все же негативно воспринимается, потому что я не могу объяснить, что это зависит все от девушек, как бы их ни к чему не принуждают.
Ну, не знаю. Просто попался такой контракт. Конечно, есть места получше, типа Дубая, но там уже надо прямо расстеляться. Я имею в виду, это уже как не консумация идет, а в Турции с этим полегче, то есть не обязательно тебе заниматься с мужчинами сексом, чтобы получить от них денег, можно просто попросить помощи, например «О, дорогой, мне надо срочно уехать в Россию – у меня там проблема. Займи, пожалуйста 30-40 тысяч лир». Как бы это все зависит от тебя.
Там нет каких-то крутых супер завышенных критериев типа – рост 170, модельная внешность, фигура. Нет, берут всех девушек, потому что на каждую девушку найдется свой клиент.
Ну конечно, главный минус – это часто употребление алкоголя, но это тоже зависит от клуба, потому что некоторые клубы разрешают просто пить воду. Просто клиент платит за время, а не за стаканы. А так минусов нет – деньги платят, веселишься каждый день, тепло, море. Иногда ходишь на тусовки в хорошие апартаменты, где есть бассейн.
Есть еще одна проблема – это увольнение с работы. В рабстве, конечно, никто не держит, но когда я увольнялась с первого клуба, у меня была самая хорошая выработка. Соответственно, клуб не хотел терять рабочую девушку, так скажем, и когда я уехала, они начали названивать моему менеджеру, чтобы я срочно вернулась, что они мне закроют визу, что я не вылечу из Турции.
Реально найти себе мужчину. Мне попадались такие. У меня есть один клиент. Он, конечно, не молодой, но богатый. Звал меня замуж, детей хотел, но не знаю, Говорил – все мои деньги теперь твои деньги, я куплю тебе квартиру. Он предлагал мне работать на него на Кипре и обещал открыть мне бизнес, но я решила, что не хочу такого – поживу еще для себя.
В будущем я хочу купить себе квартиру, но пока не решила в какой именно стране. Я не собираюсь работать в таком всю жизнь – это сильно выбивает из реальности, ведь ты постоянно кому-то практически принадлежишь.
«Работать больше пяти лет консуматоршей не хватит печени – придется её менять»