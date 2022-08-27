По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 26 августа в 19 часов. Молодой водитель ехал на «Ниве» по улице Невельского. У дома №5 он сбил ребенка.
Мальчик переходил дорогу по зебре, где нет светофора. В итоге шестилетний пешеход получил травмы, но какого характера – не уточняется. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для осмотра.
На месте ДТП работали сотрудники инспекции. Полиция разберется в точных причинах и обстоятельствах произошедшего.
Напомним, ранее пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие. По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок.