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«Нива» задавила 6-летнего мальчика на зебре в Новосибирске – он в больнице

Сегодня, 09:54

Автомобиль сбил шестилетнего мальчика на зебре в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил шестилетнего ребенка. Он получил травмы и был доставлен в больницу, о чем сообщили в ГИБДД.
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Дети

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 26 августа в 19 часов. Молодой водитель ехал на «Ниве» по улице Невельского. У дома №5 он сбил ребенка. 

Мальчик переходил дорогу по зебре, где нет светофора. В итоге шестилетний пешеход получил травмы, но какого характера – не уточняется. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для осмотра. 

На месте ДТП работали сотрудники инспекции. Полиция разберется в точных причинах и обстоятельствах произошедшего. 

Напомним, ранее пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие. По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Транспорт#Дети#ДТП#2022#Полиция#Автомобиль#Новосибирск
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