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Сделку с покупкой участка у Бердского залива признали незаконной

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI

Уголовное дело возбудили после мошенничества с федеральной землей под Новосибирском

Прокуратура проверила на законность сделку между юридическим лицом и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Ранее юрлицо купило земельный участок вблизи берега Бердского залива. Его площадь – 49 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость оценивалась в 5 миллионов рублей. 

Как заявили в прокуратуре, проверка показала, что фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали. Это означает, что земельный участок приобретен юридическим лицом незаконно. 

После проверки в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Его будут рассматривать по статье: мошенничество в особо крупном размере. 

Напомним, также в Новосибирске под суд пойдут застройщики за хищение у дольщиков 190 млн рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, оплаченных квартир покупатели так и не дождались. Руководство строительной компании приводило деньги себе. Размер ущерба составляет более 190 млн рублей. 

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