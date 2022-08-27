Ранее юрлицо купило земельный участок вблизи берега Бердского залива. Его площадь – 49 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость оценивалась в 5 миллионов рублей.
Как заявили в прокуратуре, проверка показала, что фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали. Это означает, что земельный участок приобретен юридическим лицом незаконно.
После проверки в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Его будут рассматривать по статье: мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, также в Новосибирске под суд пойдут застройщики за хищение у дольщиков 190 млн рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, оплаченных квартир покупатели так и не дождались. Руководство строительной компании приводило деньги себе. Размер ущерба составляет более 190 млн рублей.