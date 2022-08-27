Напомним, также в Новосибирске под суд пойдут застройщики за хищение у дольщиков 190 млн рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, оплаченных квартир покупатели так и не дождались. Руководство строительной компании приводило деньги себе. Размер ущерба составляет более 190 млн рублей.