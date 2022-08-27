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Центральные дороги Новосибирска перекроют для полумарафона Раевича-2022

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI
В Новосибирске 10 сентября 2022 года по традиции пройдет полумарафон Раевича – для бегунов перекроют 22 участка дорог. Информацию предоставили в мэрии города.

Участвовать в марафоне будут атлеты со всей страны – они начнут свой забег с площади Ленина и закончат его на одной из центральных улиц города. Городские власти назвали улицы, который точно будут перекрыты в тот день:

  • Красный проспект — от Гоголя до Советской;
  • Крылова — от Советской до Мичурина;
  • Ермака — от Советской до Красного проспекта;
  • Державина — от Советской до Мичурина;
  • Романова — от Советской до Мичурина;
  • Потанинская — от Советской до Мичурина;
  • Ядринцевская — от Мичурина до Красного проспекта;
  • Депутатская — от Серебренниковской до Красного проспекта;
  • Вокзальная магистраль — от проспекта Димитрова до Советской;
  • Орджоникидзе — от Советской до Мичурина;
  • Ленина — от Советской до площади Ленина;
  • Щетинкина — от Красного проспекта до Серебренниковской;
  • Максима Горького — от Советской до Серебренниковской;
  • Октябрьская магистраль — от Каменской до Красного проспекта;
  • Кирова — от Восхода до Каменской;
  • Чаплыгина — от Советской до Красного проспекта;
  • Октябрьская — от Советской до Серебренниковской;
  • Коммунистическая — от Советской до Серебренниковской;
  • Свердлова — от Советской до Серебренниковской;
  • Сибревкома — от Серебренниковской до Красного проспекта;
  • Спартака — от Советской до Красного проспекта;
  • Каинская — от Серебренниковской до Красного проспекта.

Есть места, где будет запрещена парковка – на площади Ленина возле дома №25 по Красному проспекту 8 сентября с 00:10 до 10 сентября 23:55. Также на Красном проспекте от ул. Фрунзе до улицы Советской будет запрещена остановка авто с полуночи до 18:00 10 сентября. 

В тот же период времени парковку запретят на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской и на улице. Орджоникидзе от улицы Советской до Красного проспекта. 

#Александр Кондратьев#Спорт#Транспорт#Новосибирская область#2022#Автомобиль#Новосибирск
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