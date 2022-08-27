Центральные дороги Новосибирска перекроют для полумарафона Раевича-2022

Участвовать в марафоне будут атлеты со всей страны – они начнут свой забег с площади Ленина и закончат его на одной из центральных улиц города. Городские власти назвали улицы, который точно будут перекрыты в тот день:
Есть места, где будет запрещена парковка – на площади Ленина возле дома №25 по Красному проспекту 8 сентября с 00:10 до 10 сентября 23:55. Также на Красном проспекте от ул. Фрунзе до улицы Советской будет запрещена остановка авто с полуночи до 18:00 10 сентября.
В тот же период времени парковку запретят на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской и на улице. Орджоникидзе от улицы Советской до Красного проспекта.